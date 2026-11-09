Afrique: JOJ Dakar 2026 - La lutteuse Stéphanie Nsimba Manzanza offre à la RDC sa première médaille olympique

La République démocratique du Congo a écrit une page historique de son sport, samedi 7 novembre à Dakar, à l'occasion des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) 2026. La jeune lutteuse congolaise Stéphanie Nsimba Manzanza est devenue la première athlète du pays à offrir à la RDC une médaille olympique.

Engagée en lutte de plage dans la catégorie des moins de 55 kg, Stéphanie Nsimba Manzanza a remporté la médaille de bronze après une belle prestation conclue par une victoire face à l'Azerbaïdjanaise Gunel Karimli.

Cette performance historique marque un tournant pour le sport congolais, qui attendait depuis longtemps une première médaille dans une compétition olympique. Grâce à son courage, sa détermination et son talent, la jeune athlète inscrit désormais son nom dans l'histoire sportive de la RDC.

Déjà double médaillée d'or lors des derniers Championnats d'Afrique de lutte, Stéphanie Nsimba Manzanza confirme une nouvelle fois son immense potentiel et son statut de grande promesse du sport congolais. Son parcours illustre également la progression de la lutte féminine en RDC et l'émergence d'une nouvelle génération d'athlètes capables de rivaliser au plus haut niveau international.

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Cette médaille de bronze constitue aussi une source de fierté pour la délégation congolaise présente à Dakar et un motif d'espoir pour l'avenir du mouvement sportif national.

Avec cet exploit, Stéphanie Nsimba Manzanza entre dans l'histoire comme la pionnière ayant offert à la RDC sa toute première médaille olympique aux Jeux olympiques de la jeunesse.