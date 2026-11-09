Congo-Kinshasa: Le pays et les États-Unis veulent accélérer la mise en oeuvre de leur partenariat stratégique et les investissements

Les États-Unis et la République démocratique du Congo (RDC) entendent accélérer la concrétisation de leur partenariat stratégique, notamment dans les secteurs des minerais critiques, des infrastructures et de l'énergie. Cet engagement ressort de la deuxième réunion de leur Comité de pilotage conjoint (CPC), tenue le 5 novembre à Paris, en France.

Cette rencontre s'inscrit dans le prolongement de l'Accord de partenariat stratégique signé le 4 décembre 2025 et de la première réunion du CPC, organisée le 5 février 2026. Les deux gouvernements ont réaffirmé leur volonté de transformer les engagements pris en initiatives concrètes, assorties de responsabilités, de calendriers et de résultats mesurables.

Dans leur déclaration conjointe, les Parties indiquent que le comité doit assurer l'orientation stratégique de leur coopération, renforcer la coordination entre les institutions des deux pays et évaluer les progrès réalisés.

Les minerais critiques occupent une place importante dans les échanges. Les deux pays souhaitent développer des chaînes d'approvisionnement « sûres, transparentes, résilientes et diversifiées ».

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Le partenariat ne devrait pas se limiter à l'extraction et à l'exportation des matières premières. Les gouvernements évoquent également la transformation locale, le raffinage, la fabrication avancée et le transfert de technologies. Ils mettent en avant la création d'emplois qualifiés ainsi que le développement des compétences des travailleurs congolais.

Les deux parties disent aussi vouloir encourager les investissements d'entreprises américaines et d'institutions financières dans des projets susceptibles de générer davantage de valeur ajoutée en RDC. Elles insistent toutefois sur le respect des normes de transparence, de bonne gouvernance, de protection de l'environnement et de responsabilité sociale.

Grand Inga et le corridor de Lobito parmi les priorités

Les infrastructures stratégiques constituent un autre axe majeur du partenariat. Les deux gouvernements ont notamment évoqué le corridor de Sakania-Lobito, présenté comme un levier de développement des échanges commerciaux et des investissements dans la région.

Ils ont également salué la tenue, le 26 octobre dernier, de la réunion inaugurale du Comité de coordination et de gouvernance du projet Grand Inga. Les discussions ont porté sur la poursuite des travaux techniques, financiers, institutionnels et juridiques nécessaires à sa préparation.

Selon la déclaration, ce projet pourrait soutenir la production d'électricité, l'industrialisation, la transformation des minerais et l'agro-industrie. Les Parties soulignent également la nécessité de prévoir des garanties environnementales et sociales, d'associer les communautés locales et de développer les compétences nécessaires à sa réalisation.

La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et dans la région des Grands Lacs figure également parmi les priorités abordées à Paris.

Les États-Unis et la RDC estiment que la paix et la sécurité sont indispensables à la mise en oeuvre du partenariat stratégique et au développement des investissements. Ils réaffirment leur attachement à l'application « intégrale, vérifiable et durable » des Accords de paix de Washington, au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC ainsi qu'à la protection des civils.

La déclaration mentionne aussi la nécessité de créer les conditions permettant le retour sûr et volontaire des personnes déplacées.

Des mécanismes de suivi attendus

Pour passer des engagements aux réalisations, les deux gouvernements prévoient de poursuivre l'élaboration du cadre opérationnel de la Réserve d'actifs stratégiques, notamment les procédures de désignation des actifs éligibles et de mobilisation des investisseurs américains.

Ils envisagent également de définir un calendrier pour l'examen des projets prioritaires, de poursuivre les travaux relatifs à Grand Inga et d'identifier les investissements prioritaires liés au corridor de Sakania-Lobito.

La désignation de points focaux institutionnels et l'organisation de rencontres avec les investisseurs américains et les institutions de financement du développement figurent aussi parmi les prochaines étapes.

Les deux Parties affirment vouloir faire évoluer leurs relations vers une coopération produisant des résultats tangibles au bénéfice des populations congolaise et américaine. La déclaration ne précise toutefois ni les montants des investissements envisagés ni les échéances de réalisation des différents projets.