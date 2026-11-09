Congo-Kinshasa: L'Assemblée nationale propose cinq nouvelles personnalités au rang de Héros nationaux

L'Assemblée nationale a adopté, vendredi 6 novembre, une résolution proposant l'admission de cinq personnalités historiques au rang de Héros nationaux de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'Étienne Tshisekedi, de Simon Kimbangu, de Kimpa Vita, ainsi que des prélats catholiques Christophe Munzihirwa et Emmanuel Kataliko. Leur parcours est marqué par des engagements politiques, religieux et sociaux qui ont contribué à l'histoire du pays.

Cette initiative vise à reconnaître leur contribution et à préserver leur héritage. Si le processus aboutit, ces cinq figures rejoindront Patrice Emery Lumumba et Laurent-Désiré Kabila, déjà élevés au rang de Héros nationaux.

Cofondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), Étienne Tshisekedi wa Mulumba a milité pour la démocratie, le multipartisme et l'alternance politique en RDC.

Simon Kimbangu, fondateur du mouvement kimbanguiste, a prôné la dignité de l'homme noir et contesté la domination coloniale belge. Condamné à la prison à perpétuité, il a passé trente ans en détention.

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De son côté, Kimpa Vita, également connue sous le nom de Dona Beatrice, a défendu l'unité et la restauration du royaume Kongo au début du XVIIIe siècle. Accusée d'hérésie, elle a été brûlée vive en 1706.

Munzihirwa et Kataliko, des figures engagées pour la paix

Les prélats catholiques Christophe Munzihirwa et Emmanuel Kataliko se sont notamment engagés en faveur de la paix, de l'éducation et du développement.

Archevêque de Bukavu, Christophe Munzihirwa a été assassiné en octobre 1996. Emmanuel Kataliko, ancien évêque de Butembo-Beni puis archevêque de Bukavu, est décédé à Rome en octobre 2000.

Au-delà de leur reconnaissance officielle, la résolution adoptée par les députés prévoit la préservation des oeuvres de ces cinq personnalités et la transmission de leur héritage aux générations futures, notamment à travers l'enseignement et la documentation historique.

Toutefois, leur admission au rang de Héros nationaux n'est pas encore définitive. La résolution doit d'abord être examinée par le Sénat, avant d'être soumise au président de la République.