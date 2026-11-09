Ile Maurice: Un troisième suspect interpellé

L'enquête sur le meurtre de Selven Iyempermal, alias «Belo», 34 ans, connaît un nouveau développement. Après les arrestations d'Imtiyaz Chady et de Ridwan Bauluck, un troisième suspect, Nicolas Nizam Amodine, 40 ans, a été interpellé vendredi 6 novembre par la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) de la division centrale. Il a été remis à la Major Crime Investigation Team (MCIT), chargée d'élucider cette violente agression survenue le 27 octobre à La Caverne, Vacoas.

L'équipe de la DCIU, placée sous la supervision du Detective Police Sergeant Seenundon, a interpellé ce tôlier habitant Rose-Hill, qui a ensuite été remis aux enquêteurs de la MCIT pour interrogatoire. Son degré d'implication éventuel dans cette affaire reste à déterminer.

Cette interpellation intervient après celles d'Imtiyaz Chady et de Ridwan Bauluck. Le premier, âgé de 35 ans et habitant Stanley, Rose-Hill, avait été arrêté le 30 octobre avant de faire l'objet d'une accusation provisoire de meurtre. Il nie toute implication dans cette affaire. Quant à Ridwan Bauluck, interpellé le 5 novembre, il a comparu devant la justice sous une accusation provisoire de Perverting the course of justice. Il conteste également les soupçons pesant sur lui et affirme qu'il se trouvait à son domicile au moment des faits.

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Le 27 octobre, vers 20 heures, six individus vêtus de noir et encagoulés avaient fait irruption dans une maison à La Caverne, où se trouvaient Selven Iyempermal et un ami de la victime âgé de 32 ans. Armés de matraques télescopiques, d'un sabre et d'une batte de baseball, les agresseurs auraient réclamé de l'argent à «Belo» avant de le rouer de coups.

L'ami, qui avait tenté de s'interposer, avait également été blessé au bras et aux jambes. Les deux hommes avaient été transportés à l'hôpital Victoria, à Candos. Grièvement atteint, Selven Iyempermal a succombé le lendemain.

La piste d'un règlement de comptes lié au milieu de la drogue figure parmi les hypothèses examinées par les enquêteurs. Ces derniers tentent désormais de déterminer le rôle de chaque suspect et de retrouver les autres individus qui auraient participé à cette expédition punitive. L'enquête se poursuit.