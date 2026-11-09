Afrique: Changement climatique - Des milliards pour sauver l'avenir des États insulaires

Le seuil de réchauffement planétaire de 1,5 °C fixé par l'Accord de Paris sera franchi. C'est dans ce contexte préoccupant, marqué par les avertissements des scientifiques de l'ONU et de l'observatoire européen Copernicus, que s'ouvre demain, à Antalya, en Turquie, la 31e Conférence des Parties sur le climat (COP31). Jusqu'au 20 novembre, près de 200 pays tenteront de faire avancer les négociations climatiques. Maurice entend notamment y défendre les intérêts des petits États insulaires en développement (PEID), particulièrement vulnérables aux multiples conséquences du réchauffement climatique.

La délégation mauricienne sera dirigée par Rajesh Bhagwan, ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique. Elle comprendra des représentants de plusieurs ministères, notamment des Finances, du Logement et des terres, des Affaires étrangères, de l'Intégration sociale et de la sécurité sociale, du département de l'Économie bleue et de la pêche, ainsi que de l'Assemblée régionale de Rodrigues et du secteur privé.

Présentée comme la «COP de la mise en oeuvre» par le ministre turc de l'Environnement, Murat Kurum, cette conférence s'articulera autour de six priorités : l'électrification à hauteur de 35 % d'ici 2035, la réduction de 50 % des déchets solides, les villes résilientes au climat, l'industrialisation verte, la jeunesse et l'éducation, ainsi qu'un «pont» pour accélérer la mise en oeuvre des engagements climatiques.

Pour Maurice, l'un des principaux enjeux demeure l'accès aux financements internationaux nécessaires à l'adaptation climatique. Lors du segment ministériel prévu durant la deuxième semaine, Rajesh Bhagwan prononcera la déclaration nationale. Il réaffirmera l'engagement du pays en faveur d'une société durable et résiliente, tout en mettant en avant les vulnérabilités des PEID.

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Politiques inclusives

Le ministre devrait notamment réclamer un accès simplifié au financement climatique et appeler les pays développés à respecter leurs engagements, particulièrement en matière d'adaptation et de capitalisation du Fonds pour les pertes et préjudices.

Rajesh Bhagwan participera également à une table ronde ministérielle consacrée à la transition juste, organisée dans le cadre de l'Accord de Paris. Il y défendra la nécessité d'un mécanisme et d'un programme de travail adaptés aux réalités économiques des PEID, avec une attention particulière aux garanties sociales et aux politiques inclusives.

Autre rendez-vous : une table ronde organisée par la Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, consacrée aux infrastructures capables de résister aux catastrophes climatiques. Les discussions porteront notamment sur les investissements nécessaires pour passer des engagements à des projets concrets.

Le ministre interviendra aussi lors d'une réunion consultative de la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement (AMCEN). Maurice souhaite y faire entendre sa voix en tant que PEID africain et s'assurer que les enjeux liés aux océans et au climat soient intégrés aux priorités continentales.

En marge des négociations, plusieurs rencontres bilatérales sont prévues avec les représentants de l'Australie, qui présidera les négociations, de l'Inde, de la Barbade et de Fidji, ainsi qu'avec le Secrétariat du Commonwealth.

Ces échanges permettront de partager les expériences des PEID des Caraïbes et du Pacifique, mais surtout de rechercher des partenariats financiers, techniques et institutionnels pour soutenir la mise en oeuvre de la troisième Contribution déterminée au niveau national (NDC 3.0) de Maurice.

Enfin, avec le soutien d'Air Mauritius, une vidéo de quatre minutes a été réalisée pour illustrer les risques climatiques auxquels Maurice est confrontée et les réponses envisagées. Transmise à l'Alliance des petits États insulaires (AOSIS), elle sera diffusée lors des événements parallèles auxquels participera la délégation mauricienne.

Dans un entretien accordé à l'express, le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, revient sur les principaux enjeux de la COP31, les attentes de Maurice en matière de financement climatique et les défis auxquels le pays doit faire face. Il évoque également les priorités de la délégation mauricienne et les résultats concrets espérés à l'issue de cette conférence internationale.