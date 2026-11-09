Niger: Quelles conséquences pour les personnes déchues de leur nationalité?

Plus d'une vingtaine de personnes ont été déchues de leur nationalité nigériennes ces deux dernières années, sur décret du général Abdourahamane Tiani. Voix critiques des autorités militaires, proches de l'ancien pouvoir renversé, toutes se trouvent actuellement hors du territoire nigérien. Les dernières déchéances remontent au mois de septembre. Elles concernaient cinq personnes, dont l'ancien Premier ministre Ouhoumoudou Mahamadou. Quelles sont les conséquences pour elles ? RFI leur a posé la question.

Les conséquences concrètes sont avant tout administratives, témoignent plusieurs personnes déchues de leur nationalité au Niger, à partir du moment où leur passeport nigérien expire. C'est ce qu'explique Mayra Djibrine, présidente de l'Alliance des démocrates du Sahel :

« Justement, en rapport avec les documents de voyage, je ne pourrai pas renouveler mon passeport nigérien qui va expirer dans quelques mois. Il faut faire aussi toutes les démarches administratives comme renouveler un titre de séjour, renouveler un contrat de travail, voyager. Du coup, j'ai commencé des démarches pour avoir le statut d'apatride et puis, voir ce qui serait le mieux adapté à mon profil. »

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Une mesure révoltante, affirme Mayra Djibrine, qui n'a pas d'autre nationalité et est devenue apatride, comme Hamid Amadou Ngadé, déchu de sa nationalité, il y a deux ans. Ancien responsable de la communication à la présidence sous Mohamed Bazoum, Hamid Amadou a obtenu l'asile politique :

« Au début, je pense qu'ils ont pensé que cela pouvait avoir une influence, que ça allait nous pousser à nous taire. Cela n'a pas du tout été le cas. La nationalité, pour moi, n'est pas liée à un papier ou à un décret. Je pense que c'est quelque chose de plus profond que cela. C'est quelque chose d'émotionnel, de plus sentimental. Ce n'est pas quelque chose de palpable. Ce n'est pas quelque chose de physique. Donc moi, je n'ai pas été personnellement touché. »

L'ONG Human Rights Watch rappelle que le Niger est un État partie à la convention de l'ONU sur la réduction des cas d'apatridie, qui interdit de priver des personnes de leur nationalité, lorsque cela les rend apatrides.