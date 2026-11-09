Mali: Après deux semaines de grève, les enseignants-chercheurs poursuivent le mouvement de manière illimitée

Au Mali, les enseignants-chercheurs entament leur troisième semaine de grève, ce lundi 9 novembre. Commencé le 26 octobre à l'appel du Syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Snesup) qui n'a toujours pas obtenu satisfaction de son unique revendication - le versement d'une prime de recherche prévue par la loi depuis près de dix ans mais dont les enseignants-chercheurs n'ont jamais vu la couleur -, le mouvement est cette fois reconduit de manière illimité.

Le mot d'ordre de grève est renouvelé « jusqu'à la satisfaction de notre revendication légitime », martèle le communiqué du Syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Snesup). En clair : la grève est désormais illimitée.

Si la quasi totalité des universités et grandes écoles du Mali sont largement paralysées par le mouvement depuis deux semaines, les autorités de transition n'ont pour autant pas encore ouvert la porte aux négociations.

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Interrogé par nos confrères de Joliba TV, Namamoudou Sidiki Keïta, le secrétaire administratif du comité exécutif national du Snesup, rappelle que les enseignants-chercheurs attendent depuis un décret de 2017 - soit presque dix ans - le versement d'une prime dont il n'ont jamais vu la couleur. « Nous ne faisons que réclamer un droit, parce que c'est un décret présidentiel qui a stipulé que les enseignants chercheurs avaient droit à une prime, explique ce dernier qui poursuit : Il faut qu'on nous en donne le montant, quand est ce que on va commencer à la toucher et comment l'État compte régler les arriérés ».

Dénonçant les pressions exercées sur les grévistes de la part de l'administration, le Snesup appelle au maintien de la mobilisation « sans céder aux tentations, aux distractions ni aux manoeuvres de diversion ».

Samedi 7 novembre, une délégation notamment composée de responsables religieux et de communicateurs traditionnels a rencontré le syndicat et proposé son aide pour trouver une solution « dans un esprit de dialogue et d'apaisement social » - une démarche appréciée mais qui n'a pas remis en cause l'appel à la grève... Sollicité par RFI, le ministère malien de l'Enseignement supérieur n'a, lui, pas donné suite.