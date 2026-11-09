Guinée: Plus de 1200 interpellations après l'interdiction de l'orpaillage illégal dans la région de Siguiri

Quelques jours après avoir interdit cette activité dans la principale région aurifère du pays, les autorités guinéennes ont procédé à un vaste coup de filet qui a débouché sur l'arrestation de plusieurs centaines de personnes. Parmi elles, des Guinéens bien sûr, mais aussi des Burkinabè, des Maliens, des Togolais, des Nigériens et des Ivoiriens qui ont été transférés à Conakry.

Quelques jours après l'interdiction totale de l'exploitation artisanale de l'or dans les zones sensibles de la région minière de Siguiri, dans le nord-est de la Guinée, les autorités sont passées à l'offensive. Selon un communiqué conjoint des ministères de la Défense et de la Sécurité daté du samedi 7 novembre, 1263 personnes y ont été interpellées.

Parmi elles figurent notamment des Guinéens, des Burkinabè, des Maliens, des Togolais, des Nigériens et des Ivoiriens. Si tous ont été conduits à Conakry, les suites judiciaires qui leur seront réservées n'ont pas encore été précisées.

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Cette vague d'arrestation fait suite à l'interdiction par le gouvernement, au début du mois de novembre, de l'orpaillage dans la région de Siguiri, épicentre de l'exploitation aurifère en Guinée. Objectif affiché : mettre fin à l'exploitation anarchique de l'or - notamment dans le lit du fleuve Niger et sur les terres agricoles - qui provoque des dégâts environnementaux considérables selon les autorités : destruction des sols, pollution des cours d'eau et menace sur l'agriculture notamment.

Tolérance zéro

Pour imposer cette décision et tenter de mettre durablement fin à une activité profondément ancrée dans la région, l'État a annoncé le déploiement permanent des forces de défense et de sécurité dans les zones concernées avec pour consigne d'appliquer une tolérance zéro.

Cette opération de lutte contre l'orpaillage illégal menée par Conakry a par ailleurs provoqué un afflux inédit de populations au Mali. Ce week-end, Bamako a ainsi annoncé avoir accueilli quelque 160 000 personnes refoulées de Guinée depuis son lancement.