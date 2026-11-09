Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - La première liste d'Ali Maher avec l'Égypte

8 Novembre 2026
Radio France Internationale
Par Mateo Bastian

Tout juste nommé à la tête des Pharaons après le limogeage d'Hossam Hassan, Ali Maher a dévoilé ce dimanche 8 novembre sa première liste pour la double confrontation face au Malawi les 13 et 17 novembre dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027.

Le nouveau cycle de la sélection égyptienne débute cette semaine avec Ali Maher aux commandes. Le technicien de 52 ans, qui occupait jusqu'ici le banc de Ceramica Cleopatra, a choisi d'appeler un groupe de 26 joueurs.

Les cadres de l'attaque Mohamed Salah, Omar Marmoush ainsi que la pépite du Barça Hamza Abdelkarim sont bien présents au contraire d'Emam Ashour qui est absent. Le buteur Mahmoud Mamdouh, auteur d'un bon début de saison avec son club du Modern Sport FC où il a inscrit huit buts en huit rencontres dans le championnat égyptien, est appelé pour la première fois.

Ali Maher a décidé de rappeler quelques joueurs qui n'étaient pas présents lors du dernier rassemblement de septembre. C'est le cas du portier Mohamed El-Shenawy, qui a participé au Mondial avec les Pharaons. Mahmoud Hamdi El Wensh, absent des listes depuis 2025 est rappelé, tout comme Nasser Maher qui n'avait plus été appelé depuis 2024. Mohamed Shehata, dont la dernière sélection remonte à la dernière CAN, refait son apparition dans le groupe des Pharaons.

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Gardiens: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mostafa Shobeir (Al Ahly), El Mahdy Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (Ceramica Cleopatra).

Défenseurs : Mohamed Hany (Al Ahly), Tarek Alaa (ZED FC), Ramy Rabia (Al Ain), Mohamed Abdelmonem (OGC Nice), Mahmoud El Wensh (Zamalek), Hossam Abdelmeguid (Ludogorets), Mahmoud Marei (Pyramids FC), Karim Hafez (Pyramids FC), Ahmed Fatouh (Zamalek)

Milieux: Marwan Attia (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids FC), Mahmoud Saber (Pyramids FC), Mohamed Shehata (Zamalek), Nasser Maher (Pyramids FC), Mahmoud Trezeguet (Al-Riyadh), Ibrahim Adel (FC NordsjaElland), Ahmed Sayed Zizo (Al Ahly), Haissem Hassan (Celtic).

Attaquants: Mohamed Salah (Trabzonspor), Oumar Marmoush (Tottenham), Hamza Abdelkarim (Barcelone), Mahmoud Mamdouh (Modern Sport FC).

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