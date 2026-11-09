Ghana: À Accra, les étudiants manifestent contre la hausse des loyers «qui ne cessent d'augmenter»

À l'université du Ghana, des étudiants entament, lundi 9 novembre, deux jours de mobilisation contre la hausse des frais de logement. Après des projets de hausse de près de 20 % selon les chambres, la contestation des loyers a poussé les autorités à intervenir. Les étudiants réclament une baisse des tarifs et de meilleures conditions dans les résidences.

Avec une chambre pour deux, une salle de bain pour quatre et une cuisine pour tout l'étage, Nasiba Abass habite dans l'une des résidences étudiantes du campus. Dans sa chambre, son espace personnel fait moins de deux mètres de large.

L'organisatrice de la manifestation du jour refuse de payer plus cher pour des logements mal entretenus : « Hier, on a vu des rats s'introduire dans une cuisine... Ils ne cessent d'augmenter les prix de logements. Alors qu'en réalité, ça ne vaut pas ce prix. Le logement est dans le même état qu'à notre arrivée. Nous sommes donc tout simplement abasourdis par ces hausses de frais. »

En un an, le loyer de Nasiba est passé de 6 000 à plus de 9 000 cedis par an, soit de 450 à près de 700 €. Des prix qui obligent les étudiants les plus précaires à habiter en dehors du campus, quitte à passer plus d'une heure dans les transports en commun.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Joshua Ayivor est l'un des organisateurs de la campagne « Sauvons nos universités » : « Avec les problèmes de trafic tous les jours, c'est quand même difficile pour les étudiants comme moi de pouvoir se concentrer pour étudier ici sur le campus. C'est ça qui fait que c'est difficile de pouvoir accéder au cours du matin. »

Le 2 novembre, les nouveaux tarifs ont été suspendus après l'intervention du service ghanéen de contrôle des loyers. Les trop-perçus devront être remboursés et les négociations sont toujours en cours avec l'université.