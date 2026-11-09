Centrafrique: La guerre au Soudan menace de déstabiliser le nord du pays

Trois ans et demi de conflit dévastateur au Soudan voisin risquent de transformer la région de la Vakaga, dans l'extrême nord de la Centrafrique, en un foyer de déstabilisation régionale, affirme le dernier rapport de l'International Crisis Group publié jeudi 29 octobre. Dans cette région minière mais pauvre, enclavée et délaissée, l'afflux de réfugiés, les incursions de combattants et la circulation des armes favorisent la reconstitution des groupes armés centrafricains.

Alors que la préfecture de la Vakaga, située aux confins du Tchad et du Soudan, avait déjà été le berceau de la rébellion Seleka il y a une douzaine d'années en Centrafrique, l'International Crisis Group (ICG) affirme que la région est aujourd'hui en passe de redevenir un terreau d'instabilité.

En cause ? La guerre au Soudan, qui y a provoqué un afflux de réfugiés - en trois ans, la population de Birao, chef-lieu de la Vakaga, a doublé - et une flambée du banditisme en raison des incursions de combattants liés aux Forces de soutien rapide (FSR).

Une aubaine pour les groupes armés

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Phénomènes plus inquiétants encore, le développement du mercenariat, la circulation des armes et les pillages permettent à des groupes armés centrafricains comme le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FPRC) de Nourreddine Adam, le Parti du rassemblement de la nation centrafricaine (PRNC) de Nourd Gregaza et le Mouvement démocratique pour le rassemblement du peuple centrafricain (MDRPC) d'Arda Hakouma de s'enrichir et de reconstituer leurs forces.

L'attaque du 30 juin dernier contre la ville d'Am Dafock, qui a fait une trentaine de morts, en est une illustration. « Le conflit au Soudan est une aubaine pour les groupes armés centrafricains », écrivent les chercheurs d'ICG.

Le rapport alerte également sur le déploiement de milices progouvernementales dans la zone et sur les risques géopolitiques liés à l'influence croissante des Émirats arabes unis dans la région. De multiples sources affirment en effet que ces derniers alimentent le conflit au Soudan.

Cette situation intervient alors que les relations entre Bangui et Ndjamena se dégradent et que les Nations unies sont contraintes de réduire leur présence dans la région, faute de budget.