Maroc: Santé mentale au pays - La Société de psychologie clinique alerte sur la prise en charge des jeunes

Une association de professionnels de la santé mentale au Maroc lance un appel alarmant. Près de 6,5 millions de personnes souffrent de troubles psychiques dans le royaume et près de 85 % ne bénéficieraient pas d'une prise en charge adaptée. La Société marocaine de psychologie clinique interpelle l'État, demandant en priorité le renforcement de la prévention, un dépistage précoce, ainsi que l'élargissement de l'accès aux traitements. Les enfants et jeunes adolescents représentent plus de 30 % de la population concernée, soit environ deux millions de personnes.

En septembre, le gouvernement a annoncé un programme national ambitieux, juste avant les élections législatives qui ont porté à la tête de l'exécutif Fatima-Ezzahra El Mansouri. Le plan santé mentale 2030 prévoit une enveloppe budgétaire de près de 360 millions d'euros. La Société marocaine de psychologie clinique salue cette annonce, mais attend des résultats.

L'enjeu sera, selon elle, de traduire ces moyens supplémentaires en améliorations concrètes pour les patients : recrutement de professionnels, meilleure couverture du territoire et remboursement des soins. Les chantiers sont multiples. Ils vont du renforcement de la prévention à la lutte contre la stigmatisation des malades, en passant par la modernisation du cadre juridique de la profession, explique la présidente de l'organisation, Kenza Naji.

Aujourd'hui, les chiffres sur les troubles psychiques, que ce soit chez les adultes, les adolescents ou les enfants, sont très alarmants. On ne peut plus nier le fait d'une urgence : celle de pouvoir appliquer le plan santé mentale qui a été proposé par le ministère de la Santé et de la protection sociale. Il est vrai que plusieurs institutions, avant de pouvoir appliquer et aboutir à tous les chantiers qui existent dans ce plan, existent déjà pour pouvoir aider les familles qui n'ont pas forcément les moyens de reconnaitre un trouble.

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« J'ai plus confiance en moi »

À Rabat, dans un quartier populaire, avec ses maisons modestes serrées les unes contre les autres, au milieu, se trouve le collège. Fatima a 14 ans, elle est en deuxième année : « Quand je suis arrivée ici, j'ai découvert l'existence du cadre d'appui social. Il nous aide à gérer nos problèmes familiaux ou nos problèmes personnels, pour que cela ne nous empêche pas de venir à l'école. »

Cet appui passe notamment par des ateliers de théâtre. Fatima les fréquente : « J'ai plus confiance en moi, je parle plus librement sans avoir peur. J'ai acquis plusieurs qualités qui ont amélioré mon niveau. Ça m'a aidé à l'école, mais aussi dans ma vie personnelle. »

Le système, pourtant, est loin d'être parfait, selon la société marocaine de psychologie clinique. Il y a parfois une confusion des rôles. Les cadres d'appui social n'ont ainsi pas le droit de diagnostiquer, mais forment le premier maillon de la détection des troubles psychiques.

Aznar Alakbousse est l'un des deux cadres d'appui social de ce collège : « Principalement, il y a des problèmes socio-économiques. Ça se reflète sur la situation psychique, l'estime de soi, l'évolution du niveau scolaire... Alors, on peut faire une intervention pour chaque élève qui en a besoin. »

Aujourd'hui, dans l'enseignement public marocain, il n'y a pas de poste de psychologues scolaires titulaires. La faute à un vide réglementaire, mais aussi au manque de praticiens à l'échelle nationale.