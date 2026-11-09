Afrique: Le continent et la Chine multiplient leurs liaisons aériennes commerciales

9 Novembre 2026
Radio France Internationale
Par Clea Broadhurst

Plusieurs nouvelles liaisons commerciales viennent d'être inaugurées entre la Chine et le continent africain. L'objectif est de faciliter les déplacements mais aussi d'accompagner l'explosion des échanges commerciaux entre les différentes régions.

Alger-Shanghai, Guangzhou-Addis-Abeba... Fin octobre, Air Algérie a inauguré trois vols hebdomadaires vers Shanghai. Quelques jours plus tôt, la compagnie chinoise China Southern ouvrait une nouvelle liaison vers l'Éthiopie. Et fin novembre, Xiamen Airlines doit suivre, avec un vol direct vers Addis-Abeba.

Tout cela répond à une demande qui est croissante. L'année dernière, près de trois millions de passagers ont été enregistrés entre la Chine et le continent africain. Soit une hausse de 36 % en à peine un an, alors que moins d'un voyage sur cinq est sans escale.

Les marchandises aussi prennent l'avion. Une ligne de cargo entre la Chine et l'Éthiopie assure sept rotations chaque semaine. On envoie entre autres les produits périssables comme le café et les fleurs.

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Sans oublier les nouvelles routes maritimes qui relient les ports chinois à l'Afrique de l'Ouest avec des délais bien raccourcis. Pourquoi ? Parce que le commerce explose. Depuis le début de l'année, on constate plus de 312 milliards de dollars d'échanges, soit une hausse de 22 %.

Mais les échanges restent toujours déséquilibrés. La Chine vend aujourd'hui deux fois plus au continent qu'il ne lui en achète.

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