Angola: Les performances des coopératives à Cuanza-Sul satisfait le ministre de l'Agriculture

Waco-Kungo — Le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Isaac dos Anjos, s'est félicité, samedi, des performances des coopératives agricoles des municipalités de Conda et de Waco-Kungo, qui ont répondu aux exigences fixées pour le développement d'une agriculture familiale axée sur le marché.

Le gouvernant a fait cette déclaration à l'issue d'une visite de travail de cinq jours dans la province de Cuanza-Sul, au cours de laquelle il a évalué des projets liés à l'agriculture familiale, à la production de café et à l'élevage semi-intensif.

Selon le ministre, les projets visités progressent de manière positive et laissent entrevoir des résultats concrets dans les prochains mois, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la production de café et d'élevage axée sur le marché.

Isaac dos Anjos a expliqué que ce déplacement visait à évaluer la mise en oeuvre du Projet de développement de l'agriculture familiale et de la commercialisation (SAMAP), ainsi qu'à suivre les initiatives du Projet de développement de l'agriculture commerciale (PDAC), en particulier dans la filière café.

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Il a estimé que la province était sur la bonne voie en matière de développement d'une agriculture familiale axée sur le marché et l'augmentation du nombre de motos dans les communautés rurales, ce qui améliore la mobilité et accroît la disponibilité des produits agricoles.

Le gouvernant a ajouté que les coopératives diversifient leur production, notamment avec différentes variétés de haricots, tandis que les écoles pratiques favorisent l'apprentissage des calculs économiques afin que les agriculteurs comprennent les coûts de production et la rentabilité des cultures.

Le ministre a souligné la nécessité d'améliorer la qualité des produits agricoles afin de garantir de meilleurs revenus aux producteurs et une plus grande capacité des familles à subvenir à leurs besoins.

Lors de sa visite, Isaac dos Anjos s'est dit satisfait de l'avancement des travaux d'irrigation périphérique de Cauã et a demandé aux techniciens impliqués d'accélérer la réalisation du projet.

Atelier sur l'élevage familial de volailles

Dans le cadre de cette visite, un atelier sur l'élevage familial de volailles comme moteur du développement rural et son intégration aux programmes de développement local s'est tenu samedi dans la municipalité de Waco-Kungo.

La rencontre visait à promouvoir le potentiel de l'élevage de volailles familial comme activité stratégique pour le développement rural, le renforcement de l'agriculture familiale, la génération de revenus et l'amélioration des conditions de vie des communautés.

L'événement comprenait deux panels thématiques, dont le premier, consacré à la promotion de l'élevage de volailles dans la province et à sa contribution à l'agriculture familiale.

À cette occasion, les intervenants ont plaidé pour un accroissement des investissements dans le secteur, notamment dans l'alimentation animale, l'énergie et la création d'infrastructures adéquates pour la production de poussins, conditions essentielles à l'amélioration des résultats de l'activité.

Le second panel a abordé la contribution et les synergies des programmes de développement local pour le renforcement de l'agriculture.

Les intervenants étaient le coordinateur national du SAMAP, Miguel Pereira, et le directeur du Bureau provincial de développement économique intégré de Cuanza-Sul, Honorato Kondjacile.

Les interventions ont souligné la nécessité d'investir dans l'élevage de volailles familial, en tenant compte des risques inhérents à l'activité, des opportunités commerciales et de l'importance du partage d'expériences entre éleveurs.

Le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Isaac Francisco Maria dos Anjos, a assisté à l'atelier.