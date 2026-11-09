Angola: Namibe accueille 125 touristes de 29 nationalités

Moçâmedes — Cent vingt-cinq touristes de 29 nationalités différentes sont arrivés samedi, à Namibe, dans le cadre d'une caravane internationale traversant l'Angola, dans l'objectif d'explorer le potentiel naturel du pays et promouvoir les initiatives de conservation de la biodiversité.

Cette initiative, baptisée Trans Kalahari Defender, a débuté dans la région de Ruacana, province de Cunene, a traversé Lubango, province de Huíla, et se poursuit à travers le désert de Namibe, pour se terminer à l'embouchure du fleuve Cunene, dans le parc national d'Iona.

Lors d'une interview accordée à la presse, le chef de la caravane, Simon Day, a souligné la diversité des paysages, la richesse culturelle et l'hospitalité des Angolais.

Il a qualifié l'Angola de destination extraordinaire grâce à la combinaison de déserts, de montagnes, de forêts et d'autres écosystèmes.

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Durant leur passage à Namibe, les touristes, en partenariat avec le parc national d'Iona, participent à un programme de suivi des tortues marines. Ils installent des émetteurs radio sur les animaux afin de suivre leurs déplacements, leurs comportements et leurs sites de reproduction.

Selon Simon Day, cette initiative s'inscrit dans un ensemble de projets de conservation environnementale menés en Angola, en Namibie et au Botswana, qui comprennent également la protection des éléphants, la lutte contre le braconnage des rhinocéros et le suivi des grands prédateurs.

Il a précisé que, bien que la caravane comprenne des moments de compétition et de démonstration des capacités des véhicules Land Rover Defender en terrain désertique difficile, la conservation de la biodiversité demeure l'objectif principal de l'expédition.

La caravane rassemble des citoyens du monde entier, notamment du Royaume-Uni, de Namibie, d'Afrique du Sud, d'Espagne, du Japon, de Chine, du Canada, de Suisse, de France, des États-Unis et d'Australie, et leur offre une expérience d'échange et de découverte du potentiel touristique de l'Angola.

Le passage par Namibe est l'occasion de promouvoir le parc national d'Iona et l'embouchure du fleuve Cunene en tant que sites naturels d'un grand intérêt touristique et environnemental.