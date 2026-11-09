Afrique: L'Angola parmi les cinq destinations émergentes les plus prisées au monde

Luanda — L'Angola a récemment été distingué parmi les cinq destinations émergentes les plus prisées au monde, dans la catégorie « Destination émergente la plus prisée », lors du prix « Destinations de voyage préférées des lecteurs » du magazine Wanderlust.

Cette distinction, décernée dans le cadre d'une promotion du magazine britannique Wanderlust, place le pays dans le top 5 de cette catégorie.

Elle a été remise à Londres, au Royaume-Uni, en marge du salon World Travel Market (WTM) London 2026, qui s'est tenu du 3 au 5 de ce mois.

Cette distinction a été reçue par la directrice générale de l'Institut pour le développement du tourisme (INFOTUR), Allícia Santos, représentant l'Angola, selon un communiqué de presse du ministère du Tourisme parvenu vendredi à l'ANGOP.

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Cette reconnaissance souligne l'intérêt international croissant pour le potentiel touristique de l'Angola, marqué par la diversité de ses paysages naturels, sa richesse culturelle, son patrimoine historique, sa biodiversité et son offre d'expériences authentiques, indique le communiqué.

Selon le document, ce n'est pas la première fois que le magazine Wanderlust reconnaît et met en lumière le potentiel touristique de l'Angola, renforçant ainsi l'intérêt international pour le pays en tant que destination offrant des expériences uniques et une grande richesse naturelle et culturelle.

Cette distinction reconnaît également le travail accompli par l'Exécutif, par l'intermédiaire du Ministère du Tourisme, pour promouvoir l'Angola comme destination touristique de référence, attirer les investissements, renforcer sa présence sur les marchés internationaux et créer les conditions d'une croissance durable du secteur.

Élue par les lecteurs du magazine Wanderlust, cette reconnaissance revêt une importance particulière, reflétant la perception et l'intérêt des voyageurs internationaux pour les destinations authentiques, offrant de nouvelles expériences et des opportunités de découverte.

Dans son communiqué, le Ministère du Tourisme considère que cette distinction renforce la confiance dans le potentiel touristique national et encourage la poursuite des actions de promotion internationale, la valorisation des destinations nationales et la mobilisation des tour-opérateurs et des partenaires du secteur.

Grâce à cette reconnaissance, l'Angola consolide progressivement sa position sur la carte touristique mondiale, s'imposant comme une destination riche en opportunités, en diversité et en expériences à découvrir.