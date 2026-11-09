Rwanda: Kigali se prépare aux effets du changement climatique sur le système de santé

Le ministère rwandais de la Santé a publié pour la première fois un rapport sur la vulnérabilité et l'adaptation du secteur face aux effets du changement climatique. Objectif : identifier les principales faiblesses du système et développer des recommandations pour répondre aux futurs aléas climatiques.

Parmi les risques sanitaires appelés à s'accentuer, selon le rapport, tous ceux liés à la chaleur et aux précipitations plus abondantes. Christa Ishimwe, conseillère pour le climat et la santé au ministère de la Santé, explique qu'il s'agit notamment des maladies cardiovasculaires.

« Plus les températures augmentent, plus nous nous attendons à voir leur incidence progresser, explique-t-elle, et nous anticipons également une évolution du paludisme, du choléra et des maladies diarrhéiques, en raison des changements dans les régimes de précipitations. » Les maladies liées à la pollution de l'air ne sont pas en reste, notamment en raison de la chaleur.

Une partie de l'ouest et du sud du pays figure parmi les zones les plus exposées, en particulier les districts escarpés aux alentours du lac Kivu, sujets aux glissements de terrain et aux inondations. À l'est, les risques sanitaires liés à la sécheresse sont les plus marqués selon le rapport.

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Désormais, l'objectif est d'adapter le secteur de la santé à ces défis. « La première priorité, c'est de mettre en place des systèmes d'alerte précoce solides. La deuxième, c'est de renforcer les infrastructures de notre secteur de la santé, pour être moins dépendants, par exemple, du réseau électrique classique, et évoluer vers des systèmes plus durables, qui nous permettent de continuer à fonctionner même en cas de choc climatique, égrène Christa Ishimwe, enfin, la troisième priorité, c'est de former nos personnels de santé pour qu'ils comprennent les liens entre climat et santé, sachent comment s'y préparer et puissent aussi en parler avec leurs patients. »

La prochaine étape sera de préparer un plan national d'adaptation du secteur de la santé, qui devra définir les actions mises en place pour les cinq prochaines années.