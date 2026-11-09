Congo-Kinshasa: Une experte belge confirme la véracité des documents dénoncés dans le dossier Katumbi-Katebe

Selon un rapport rédigé par une experte judiciaire assermentée en Belgique - et consulté par RFI -, les signatures des documents mettant en cause l'opposant congolais Moïse Katumbi dans un litige immobilier avec son frère sont vraies. Le candidat à l'élection présidentielle de 2023 est poursuivi devant la Cour de cassation et risque une peine de prison et, en cas de condamnation irrévocable pour usage de faux, une peine d'inéligibilité tout au long de sa condamnation.

Pour rappel, cinq pièces concernent la vente d'une villa à Lubumbashi en 2005, dont une confirmation du paiement du bien. Deux autres actes, datés de décembre 2006, portent sur des bâtiments à Kashobwe et une installation à Kalemie, toujours dans le Katanga. Des documents que le frère de Moïse Katumbi, Raphaël Katebe Katoto, nie avoir signés.

Mais, selon Françoise Coenraets, experte inscrite au registre national des experts de Belgique, les sept documents examinés ont été écrits et signés par Raphaël Katebe Katoto. Mandatée par l'avocat bruxellois Fabian Tchékémian, l'experte les a comparés à trois documents de référence, qu'elle présente comme authentiques. Elle attribue les signatures à Katebe Katoto « sans aucune réserve », avec une certitude qu'elle évalue à 100 %. Même conclusion pour les textes manuscrits.

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Les avocats de Moïse Katumbi font également valoir la nationalité belge de Katebe Katoto. Ils brandissent un extrait du registre national belge. La défense conteste par ailleurs la régularité de la procédure et demande la réouverture des débats. Ces éléments restent à apprécier par la Cour.

Interrogé par RFI sur ces signatures, Katebe Katoto refuse de commenter avant le prononcé de la Cour.