Congo-Kinshasa: Une experte belge confirme la véracité des documents dénoncés dans le dossier Katumbi-Katebe

9 Novembre 2026
Radio France Internationale

Selon un rapport rédigé par une experte judiciaire assermentée en Belgique - et consulté par RFI -, les signatures des documents mettant en cause l'opposant congolais Moïse Katumbi dans un litige immobilier avec son frère sont vraies. Le candidat à l'élection présidentielle de 2023 est poursuivi devant la Cour de cassation et risque une peine de prison et, en cas de condamnation irrévocable pour usage de faux, une peine d'inéligibilité tout au long de sa condamnation.

Pour rappel, cinq pièces concernent la vente d'une villa à Lubumbashi en 2005, dont une confirmation du paiement du bien. Deux autres actes, datés de décembre 2006, portent sur des bâtiments à Kashobwe et une installation à Kalemie, toujours dans le Katanga. Des documents que le frère de Moïse Katumbi, Raphaël Katebe Katoto, nie avoir signés.

Mais, selon Françoise Coenraets, experte inscrite au registre national des experts de Belgique, les sept documents examinés ont été écrits et signés par Raphaël Katebe Katoto. Mandatée par l'avocat bruxellois Fabian Tchékémian, l'experte les a comparés à trois documents de référence, qu'elle présente comme authentiques. Elle attribue les signatures à Katebe Katoto « sans aucune réserve », avec une certitude qu'elle évalue à 100 %. Même conclusion pour les textes manuscrits.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les avocats de Moïse Katumbi font également valoir la nationalité belge de Katebe Katoto. Ils brandissent un extrait du registre national belge. La défense conteste par ailleurs la régularité de la procédure et demande la réouverture des débats. Ces éléments restent à apprécier par la Cour.

Interrogé par RFI sur ces signatures, Katebe Katoto refuse de commenter avant le prononcé de la Cour.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.