Maroc: Près de 18 Maisons d'édition marocaines prennent part à la 45è édition de la Foire Internationale du Livre de Sharjah

Près de 18 Maisons d'édition marocaines prennent part à la 45è édition de la Foire internationale du Livre de Sharjah, organisée par l'Autorité du Livre de Sharjah, sous le thème « de la création d'histoires ».

L'objectif de cette participation des Maisons d'édition marocaines est de faire découvrir aux visiteurs de ce Salon international qui se poursuivra jusqu'au 15 novembre courant, la production intellectuelle nationale, à promouvoir le livre marocain dans toute sa diversité thématique, et à renforcer le rayonnement de la culture marocaine à travers le monde.

Approchés par la MAP, plusieurs représentants de ces Maisons d'édition ont été unanimes à souligner que leur participation à ce rendez-vous demeure animée par la volonté de mettre en lumière des ouvrages et des publications pertinents, à même de refléter la richesse et la diversité de la production culturelle et intellectuelle du Royaume.

Et de poursuivre que la finalité aussi est d'échanger les expertises avec des éditeurs arabes et étrangers et par là, d'étendre la présence du livre marocain.

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Mme Yasmine El Kawakibi, directrice de la Maison d'édition casablancaise « Manchourat Yanboua Al-Kitab », spécialisée dans la littérature pour enfant, a indiqué que sa structure participe assidûment depuis 13 ans à la Foire internationale du livre de Sharjah, en tant que rendez-vous international pour la célébration de la culture, comme en témoigne la forte participation d'institutions, de librairies et de Maisons d'édition issues des Émirats arabes unis et du reste du monde.

Elle a tenu à préciser dans ce sens, que sa structure participe avec des ouvrages et des publications ayant été gratifiés par des prix nationaux et internationaux, faisant savoir que l'objectif principal de cette participation est de faire découvrir au public du Golfe et du monde arabe, la richesse du secteur de l'édition au Maroc marocain, tout en renforçant le rayonnement constant à l'échelle arabe, de la littérature et de la création marocaines.

Mme El Kawakibi a relevé que la participation d'environ 18 Maisons d'édition marocaines à cette 45e édition du Salon est le fruit des efforts déployés par le département de la Culture pour soutenir et accompagner les éditeurs marocains, en les encourageant à prendre part à plusieurs grandes foires du livre à travers le monde.

De son côté, Mohamed El Mahboub, Directeur de la Maison d'édition « Bab Al-Hikma » basée à Tétouan, a affirmé que la participation à cette édition s'inscrit dans la continuité d'une présence ininterrompue depuis plus de dix ans à cet événement culturel international, estimant que ce rendez-vous constitue, pour les Maisons d'édition marocaines, une occasion privilégiée de promouvoir le livre marocain et de présenter les dernières parutions au niveau du Royaume.

Et de poursuivre que la participation de « Bab Al-Hikma » à la Foire Internationale du Livre de Sharjah qui a tenu, lors de cette édition, à rendre hommage à l'universitaire, chercheur et critique littéraire Said Yaktine, désigné « Personnalité culturelle de l'année », a été marquée par la présentation d'une série d'ouvrages et de publications s'intéressant aux sciences humaines (histoire, sociologie,...) ainsi qu'à la création littéraire (romans, nouvelles,...).

Pour sa part, Kamal El Houssaini, représentant de la Maison d'édition « Action Communication » basée à Rabat, a indiqué que cette structure participe à cet événement international en présentant une série de publications de prestige, en plusieurs langues internationales, axées tout particulièrement sur la documentation du patrimoine architectural, culturel et spirituel du Royaume du Maroc.

Dans la même lignée, il a tenu à préciser que ces opus mettent en lumière l'authenticité et la beauté du progrès architectural, urbanistique et culturel de la capitale, Rabat, ainsi que de plusieurs villes historiques telles que Tétouan, Salé, Bejaâd, Taroudant et Taza.

A cela s'ajoutent d'autres publications mettant en lumière le patrimoine immatériel marocain, ainsi que les caractéristiques civilisationnelles séculaires du Royaume, à l'instar du caftan marocain entre autres.

Mettant cette année le Sultanat d'Oman en tant qu'invité d'honneur de cette 45e édition, la Foire International du Livre de Sharjah accueille 106 créateurs et écrivains issus de 25 pays, outre quelque 2.673 Maisons d'édition, dont 1.151 arabes et 1.122 étrangères représentant quelque 124 pays.

La Foire donne à découvrir et à apprécier une série d'ouvrages publiés en diverses langues, couvrant des domaines tels que la littérature, la pensée, les sciences, le savoir, et les livres pour enfant, entre autres disciplines et spécialités.

Cette édition marque une nouvelle étape dans le parcours de la Foire, qui s'est imposée comme un rendez-vous annuel incontournable pour le livre, la culture et l'industrie de l'édition, en ce sens, que sa programmation variée associe présence des Maisons d'édition, rencontres littéraires et intellectuelles, activités destinées aux enfants et aux jeunes, ainsi que des parcours professionnels spécialisés.