Afrique de l'Ouest: Intégration et Investissement - La Sierra Leone abrite un Sommet ouest-africain, le 16 novembre

Dakar — Le premier Sommet ouest-africain pour l'intégration et l'investissement (WAIIS 2026), prévu du 16 au 18 novembre prochains en Sierra Leone, ambitionne de mobiliser des capitaux autour de projets structurants dans les domaines de l'énergie, de la sécurité alimentaire, des minerais stratégiques et de la transformation numérique, a-t-on appris de Patrick Kormawa conseiller à la présidence sierra léonaise en charge de l'organisation de cette rencontre.

S'exprimant lors d'un webinaire avec des journalistes sénégalais, M. Kormawa, conseiller technique principal au sein de l'Initiative présidentielle sur le changement climatique, les énergies renouvelables et la sécurité alimentaire (PI-CREF), explique que ce sommet est le fruit de plus d'un an de consultations techniques et politiques menées dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest.

Ces concertations ont notamment débouché sur une conférence ministérielle organisée à Freetown en avril 2025, dont les conclusions ont été soumises au Conseil des ministres de la CEDEAO, puis aux chefs d'État de l'organisation, a-t-il fait savoir.

Selon M. Kormawa, le WAIIS a été reconnu comme l'un des instruments de promotion de l'investissement dans l'espace communautaire.

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Il ajoute que sa particularité réside également dans son "orientation vers le secteur privé et la concrétisation de projets d'investissement, plutôt que vers l'adoption de déclarations générales".

L'officiel sierra léonais évoque, à cet effet, la mise en place d'une plateforme dénommée "Deal Room", qui se propose de rapprocher les promoteurs de projets des investisseurs susceptibles de les accompagner dans leur réalisation.

Dix opportunités prioritaires figurent dans le portefeuille du sommet, dont cinq projets nationaux en Sierra Leone et cinq projets à dimension régionale concernant la Guinée, le Liberia, le Sénégal et l'espace CEDEAO, signale M. Kormawa.

Un volet consacré à la jeunesse et à l'innovation est aussi prévu, avec notamment le "Youth Sprint", un concours d'innovation et un hackathon destinés à orienter les entreprises sélectionnées vers les espaces de rencontres avec les investisseurs, a-t-il poursuivi.

Le Sénégal au coeur des opportunités agricoles régionales

Pour le Sénégal, insiste. Kormawa, l'un des projets régionaux inscrits dans le portefeuille d'investissement concerne l'Agropole nord, une plateforme agro-industrielle de 4 000 hectares articulée autour de trois parcs agro-industriels et de 14 centres d'agrégation et de services.

Couvrant les filières céréalières, horticoles, pastorales et halieutiques, le projet prévoit des infrastructures mutualisées réalisées dans le cadre de partenariats public-privé (PPP), avec une capacité de transformation et de mise en marché estimée à 2,1 millions de tonnes de produits par an, indique-t-on

Le sommet porte notamment sur un programme d'environ un milliard de dollars destiné à soutenir l'autosuffisance en riz en Afrique de l'Ouest, pour lequel la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) a déjà annoncé un engagement de 100 millions de dollars, selon le docteur Kormawa.

Il ajoute que cette initiative entend accompagner les politiques nationales de production rizicole et favoriser le développement de chaînes de valeur capables de répondre à la demande régionale.

Interrogé sur la compatibilité de cette ambition avec le programme sénégalais d'autosuffisance en riz, notamment dans la vallée du fleuve Sénégal, le responsable sierra-léonais écarte "toute contradiction", notant que "les deux démarches sont complémentaires".

De son point de vue, "l'accroissement de la production nationale pourrait permettre au Sénégal de satisfaire davantage sa demande intérieure tout en développant des débouchés commerciaux dans les pays voisins, notamment la Mauritanie, le Mali, le Niger et la Sierra Leone".

"Le programme soutient l'autosuffisance, il ne la concurrence pas", a-t-il martelé, considérant que l'élargissement des marchés régionaux pourrait générer davantage d'emplois et de revenus pour les producteurs, particulièrement dans le bassin du fleuve Sénégal.

En ce qui concerne le Sénégal, cette perspective régionale rejoint "les efforts engagés dans la vallée du fleuve Sénégal pour améliorer la productivité rizicole, renforcer la transformation et faciliter la commercialisation du riz local".