Sénégal: Kébémer - Le bilan du présumé naufrage d'une pirogue passe à 21 morts

Le bilan du présumé naufrage d'une pirogue transportant des candidats à l'émigration irrégulière s'est alourdi, passant de quatre à 21 morts.

Ce samedi, les côtes de Loumpoul, dans le département de Kébémer, offrent un spectacle particulièrement macabre. Les corps sans vie sont alignés les uns à côté des autres sur la rive. Les éléments de la gendarmerie et les sapeurs-pompiers poursuivent les opérations de recherche, dans l'espoir de retrouver d'autres victimes. Selon notre source, la plupart des victimes seraient originaires des communes de Léona et de Thiéppe. Cette tragédie plonge les populations dans l'émoi et la consternation.

Pour l'heure, les dépouilles sont acheminées vers le district sanitaire de Kébémer.Ces derniers temps, le phénomène de l'émigration irrégulière, avec son lot de conséquences tragiques, prend de plus en plus d'ampleur. Face à cette problématique persistante, il devient urgent de trouver des solutions durables pour endiguer ce fléau.