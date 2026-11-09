Sénégal: Émigration irrégulière - 17 présumés passeurs arrêtés et 114 migrants secourus

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a démantelé plusieurs réseaux présumés de trafic de migrants à travers trois opérations menées par son antenne régionale de Ziguinchor.

Selon un communiqué de la DNLT, ces interventions ont permis l'interpellation de 17 individus et la prise en charge de 114 candidats à l'émigration irrégulière. Des pirogues, du carburant et des vivres ont également été saisis.

La première opération a permis de déjouer un projet de départ vers l'Espagne depuis la Gambie, prévu le 25 octobre 2026. Six individus ont été arrêtés pour association de malfaiteurs et trafic de migrants. Selon les éléments de l'enquête, le réseau préparait le voyage d'environ 175 candidats, auxquels étaient réclamées des sommes comprises entre 400 000 et 500 000 FCFA. Les enquêteurs ont également saisi une pirogue qui aurait été volée au quai de Boudody.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La deuxième intervention s'est déroulée le 4 novembre 2026 à Thiobon, en collaboration avec le Commissariat de Bignona. Elle a conduit à l'arrestation de six suspects et à la découverte de 114 candidats à l'émigration irrégulière, de différentes nationalités, dissimulés dans une forêt. Les migrants disposaient de vivres et de carburant en prévision de leur départ.

Des opérations entre Kafountine et Joal-Fadiouth

La troisième opération, menée à la fin du mois d'octobre à Kafountine et Joal-Fadiouth, a abouti à l'arrestation de cinq autres individus. Parmi eux figurent trois capitaines de pirogue et deux organisateurs présumés. Ils seraient liés à un projet de voyage impliquant environ 200 candidats à l'émigration. Une pirogue a également été saisie.

Au total, ces trois opérations portent le bilan à 17 personnes interpellées et 114 candidats secourus ou pris en charge. Le matériel logistique utilisé pour préparer les traversées, notamment des pirogues, du carburant et des vivres, a été saisi. Les investigations se poursuivent à la DNLT afin d'identifier les autres membres de ces réseaux et de remonter l'ensemble de leurs ramifications.