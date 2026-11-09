Sénégal: Ziguinchor - L'AIBD « soigne » les riverains et renforce son ancrage local

Plus de 700 personnes ont bénéficié de consultations médicales gratuites à Lyndiane, à l'initiative de la direction de l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd Sa). Au-delà de cette opération sanitaire, des kits scolaires et des équipements sportifs ont été offerts aux établissements scolaires et aux quatorze ASC des quartiers riverains.

Le temps d'un week-end, l'AIBD a troqué les pistes aéroportuaires contre les salles de consultation pour aller à la rencontre des populations de Ziguinchor. À l'école Patate de Lyndiane, transformée en centre de soins, médecins et spécialistes ont accueilli des centaines d'habitants venus bénéficier de consultations gratuites et de médicaments. Organisée les 7 et 8 novembre dans le cadre de la politique de Responsabilité sociétale d'entreprise (Rse) de l'AIBD, cette initiative a largement dépassé les prévisions initiales.

Plus de 700 personnes ont été consultées, notamment en médecine générale, ophtalmologie et dans le cadre du dépistage de certaines maladies. Pour Cheikh Bamba Dièye, directeur général de l'AIBD Sa, cette démarche traduit une volonté de rapprocher davantage la plateforme aéroportuaire des communautés qui vivent dans son environnement immédiat. « Un aéroport moderne ne doit pas seulement assurer la connectivité entre les territoires. Il doit également entretenir un partenariat solide avec les populations riveraines et contribuer à améliorer leurs conditions de vie », a-t-il souligné.

Au-delà de la santé, l'opération a été accompagnée d'une remise de kits scolaires aux établissements bénéficiaires et d'équipements sportifs aux quatorze Associations sportives et culturelles (Asc) des quartiers concernés. Le directeur général de l'AIBD a, par ailleurs, affiché sa volonté d'inscrire ces actions dans la durée. « Nous entendons renouveler et multiplier ces initiatives. La santé, l'éducation, le sport, la culture, mais aussi l'emploi et l'insertion des jeunes resteront au coeur de notre engagement auprès des populations riveraines », a-t-il assuré.

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