Afrique: Education - Trois élèves sur quatre quittent le primaire sans maîtriser les mathématiques

Le dernier bilan du Programme d'analyse des systèmes éducatifs (Pasec) de la Conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la Francophonie (Confemen) révèle une crise silencieuse de l'apprentissage en Afrique francophone. Derrière la scolarisation des enfants, une réalité préoccupante : l'école accueille, mais ne transmet pas toujours les compétences fondamentales.

Le chiffre est brutal : trois élèves sur quatre terminent le cycle primaire sans maîtriser les bases en mathématiques. Tous les cinq ans, le Pasec de la Confemen évalue les acquis scolaires dans plusieurs pays d'Afrique francophone. Son dernier bilan met en évidence une difficulté majeure : la présence à l'école ne garantit plus nécessairement l'acquisition des savoirs fondamentaux.

Cette situation dépasse le seul problème des résultats scolaires. Elle interroge la capacité des systèmes éducatifs à préparer les générations futures aux exigences économiques, technologiques et sociales du continent. Car savoir compter, calculer, comparer et résoudre un problème ne relève pas uniquement d'une discipline scolaire. Ces compétences conditionnent l'accès aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie, à la gestion et, plus largement, à l'autonomie dans la vie quotidienne. Un enfant qui achève le primaire sans maîtriser les opérations élémentaires risque d'aborder le secondaire avec un handicap qui peut s'accumuler au fil des années.

L'école ne se mesure pas seulement au nombre d'inscrits

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Depuis plusieurs décennies, les politiques éducatives africaines ont privilégié l'accès à l'école : construction de salles de classe, recrutement d'enseignants, gratuité ou réduction des frais de scolarité, augmentation des effectifs. Ces efforts ont permis à davantage d'enfants de franchir les portes des établissements. Mais le défi a changé de nature.

Il ne suffit plus de scolariser : il faut apprendre effectivement. La qualité de l'enseignement dépend de plusieurs facteurs : formation initiale et continue des enseignants, disponibilité des manuels, effectifs par classe, temps réel consacré aux apprentissages, méthodes pédagogiques et environnement familial. Lorsque les classes sont surchargées, que les enseignants manquent de ressources ou que les enfants apprennent dans des conditions précaires, les fondamentaux deviennent plus difficiles à transmettre.

À ces difficultés s'ajoutent les inégalités territoriales et sociales. Les élèves des zones rurales, des régions défavorisées ou des familles disposant de faibles ressources ne bénéficient pas toujours des mêmes conditions d'apprentissage que ceux des centres urbains. La langue d'enseignement peut également constituer un obstacle lorsque l'enfant découvre à l'école une langue qu'il ne maîtrise pas suffisamment.

Passer de la scolarisation à la réussite scolaire

Le diagnostic appelle des réponses concrètes : évaluer régulièrement les acquis, renforcer la formation des enseignants, améliorer les conditions de travail dans les classes, garantir l'accès aux manuels et mettre en place des dispositifs de soutien pour les élèves en difficulté. Les politiques éducatives doivent aussi mieux intégrer les réalités linguistiques, sociales et territoriales.

Il importe enfin de ne pas réduire la performance d'un système éducatif au taux de scolarisation, au nombre d'établissements construits ou aux budgets annoncés. Le véritable indicateur de réussite est ce que l'enfant sait effectivement faire à la sortie de l'école. L'Afrique ne manque pas seulement de salles de classe. Elle doit désormais s'assurer que chaque salle de classe produit des connaissances, des compétences et des perspectives. Car une génération qui apprend à compter trop tard risque de payer, demain, le prix économique et social de cet échec.