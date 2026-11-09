Tunisie: Fête de l'arbre - Le président de la République prend part à une opération de plantation d'arbres à Siliana

8 Novembre 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par OB

SILANA — Le président de la République, Kaïs Saïed, s'est rendu dimanche dans le gouvernorat de Siliana, à l'occasion de la célébration de la Fête nationale de l'arbre, placée cette année sous le slogan : « Un arbre aujourd'hui, une forêt demain ».

Le chef de l'État a visité la localité d'Aïn Ennachem, relevant de la commune d'Aïn Boussadia, dans la délégation de Bargou, où il a pris part à une opération de plantation d'arbres.

Cette visite a également été l'occasion pour le président de la République d'écouter les préoccupations des habitants, notamment en matière de développement et de conditions de vie. Parmi les principales difficultés soulevées figurent les dégâts provoqués par les récents incendies de forêt au Jebel Bargou, ainsi que les problèmes d'approvisionnement en eau potable.

Kaïs Saïed a, par ailleurs, évoqué la portée historique du jebel Bargou, théâtre de combats menés par la résistance nationale contre la colonisation française, du 8 au 13 novembre 1954. Ces affrontements sont connus sous le nom de « bataille du dernier quart d'heure ».

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Pour rappel, la région de Siliana a été durement touchée par plusieurs incendies de forêt à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre 2026. Ces sinistres ont ravagé plus de 2 000 hectares de couvert végétal, principalement des pinèdes de pin d'Alep et des oliveraies, sans faire de victimes, selon les données du Commissariat régional au développement agricole de Siliana.

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