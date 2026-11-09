Tunisie: Ben Arous - 110 hectares à reverdir pour faire pousser la forêt de demain

Tunis — Le Commissariat régional au développement agricole à Ben Arous a programmé la plantation de 110 ha d'espaces forestier, dans le cadre de son programme annuel de reboisement forestier et pastoral et de restauration du couvert végétal pour la saison 2026-2027.

Joint dimanche par la TAP, le chef du service des forêts au CRDA de Ben Arous Dhafer Ben Othman a indiqué que le département prévoit le reboisement de 60 ha, la restauration du couvert végétal sur 20 ha, la création de nouvelles zones boisées sur 40 ha et le reboisement pastoral de 50 ha de terres.

Ainsi, le genévrier, le caroubier, le pin et l'eucalyptus seront introduits ou renforcés dans plusieurs zones montagneuses de la région, comme Boukornine, El M'kassem, Boustita et Enchima.

Le reboisement pastoral prévu privilégiera quant à lui, la plantation d'arbustes d'acacia cyanophylla dans les montagnes de Zaouine et de Chelaïkia.

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L'effort de verdissement ne s'arrête pas aux espaces forestiers. Dans le cadre d'un partenariat avec la Direction générale des ponts et chaussées, le service des forêts a également fourni 1 000 plants d'ornement et d'alignement à la Direction régionale de l'Équipement, destinés à embellir les abords des routes principales et secondaires.

Les municipalités bénéficieront, de leur côté, de 200 arbres chacune pour mener leurs propres opérations de plantation dans les quartiers.

Des dotations supplémentaires sont également prévues au profit des organisations nationales et des associations partenaires engagées dans la protection de l'environnement.

Avec près de 22 563 hectares de couvert forestier, soit 33,18 % de sa superficie totale estimée à 68 000 hectares, le gouvernorat de Ben Arous dispose d'un patrimoine naturel précieux. Ses forêts, composées notamment de genévriers, de pins d'Alep, d'eucalyptus et d'acacias, jouent un rôle essentiel dans la lutte contre l'érosion des terres agricoles, la protection des ressources hydriques et la préservation de la richesse naturelle de la région.