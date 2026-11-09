Afrique: « Le complot de l'Égypte contre l'Éthiopie concernant le fleuve Abay et la mer Rouge n'est plus viable », déclare le ministre de l'Eau

Addis Ababa — « La conspiration diplomatique et politique menée de longue date par l'Égypte pour bloquer les projets de développement de l'Éthiopie sur le fleuve Abay et isoler le pays de la mer Rouge n'est plus efficace », a déclaré le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Habtamu Itefa.

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, le ministre a déclaré que Le Caire devrait revoir sa position historique vis-à-vis de l'Éthiopie, tant en ce qui concerne le fleuve Abay (Nil Bleu) que l'accès à la mer Rouge, au lieu de s'opposer aux intérêts éthiopiens.

Il a rappelé que l'Égypte s'était efforcée pendant des décennies d'entraver les efforts de l'Éthiopie visant à exploiter le Nil à des fins de développement, mais que l'Éthiopie avait mis un terme à ce chapitre de résistance en menant à bien la construction du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne.

Bien que l'Éthiopie contribue à hauteur de 86 % au débit total du fleuve, l'Égypte avait tenté de l'empêcher de tirer parti de ses ressources en eau.

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La construction et la mise en service réussies du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne ont toutefois radicalement transformé cette dynamique, a fait remarquer le ministre.

« L'Éthiopie a réussi à briser ce schéma de pensée en construisant le GERD. Nous avons tourné la page. »

En ce qui concerne les allégations égyptiennes selon lesquelles le barrage réduirait la disponibilité en eau en aval, le ministre a souligné que la réalité observée depuis l'achèvement des travaux contredit les avertissements du Caire.

Le débit en aval est resté stable, l'eau continuant d'atteindre l'Égypte après avoir actionné les turbines de production d'électricité du GERD.

Par ailleurs, M. Habtamu a évoqué les mesures environnementales mises en oeuvre, notamment la plantation de plus de 56 milliards de jeunes arbres dans le cadre de l'initiative « Green Legacy » dans les bassins versants des fleuves Baro-Akobo et Abay, qui renforcent l'ensemble du bassin hydrographique et préservent le débit d'eau.

Il a également expliqué le rôle du GERD dans la régulation des crues pour le Soudan voisin, empêchant ainsi les inondations saisonnières destructrices le long du Nil Bleu qui menaçaient auparavant les infrastructures et les vies soudanaises.

Revenant sur l'histoire de la diplomatie hydrologique, le ministre a fait valoir que, bien que l'Égypte accuse régulièrement l'Éthiopie d'agir de manière unilatérale, Le Caire a lui-même mis en oeuvre des projets d'infrastructure de grande envergure, tels que les projets de Toshka et de la Nouvelle Vallée, sans consulter les États riverains en amont.

En revanche, il a souligné l'engagement de l'Éthiopie en faveur d'une croissance régionale partagée grâce aux exportations d'énergie, en indiquant que des pays voisins comme le Kenya et Djibouti bénéficiaient déjà de l'électricité produite par le GERD, tandis que la Somalie et le Soudan du Sud cherchaient à renforcer leur intégration énergétique.

« Notre vision, c'est la prospérité pour tous et la pauvreté pour personne », a déclaré le ministre, soulignant la nécessité d'une coopération entre les pays de la région.

Il a conclu : « La coopération est le pilier du développement. La communauté internationale comprend de mieux en mieux les réalités du terrain, et l'Égypte aurait bien plus à gagner à s'associer avec nous qu'à tenter de maintenir des monopoles dépassés. »

Selon le ministre, l'Égypte avait, d'une certaine manière, réussi à isoler l'Éthiopie de la mer Rouge en soutenant la séparation de l'Érythrée sous le gouvernement dirigé par l'EPRDF.

Il a attribué cette évolution en partie à l'influence de l'Égypte à l'époque, soulignant le fait que le secrétaire général de l'ONU de l'époque, Boutros Boutros-Ghali, était égyptien.

Pourtant, le peuple aspirait depuis longtemps à retrouver un accès à la mer, a noté Habtamu.

Le ministre a critiqué les efforts déployés par Le Caire pour isoler l'Éthiopie de la mer Rouge, attribuant les revers historiques à l'influence diplomatique égyptienne lors des précédentes transitions géopolitiques.

Il a déclaré que les gouvernements éthiopiens précédents avaient évité de faire valoir leurs droits maritimes, mais a souligné que le gouvernement actuel avait officiellement relancé cette revendication nationale.

Avec une population de 130 millions d'habitants, une économie en pleine croissance et des impératifs légitimes en matière de sécurité, la demande de l'Éthiopie concernant les ports maritimes est pleinement justifiée, a-t-il ajouté.

« Historiquement, l'Éthiopie avait un accès à la mer. Il est contradictoire de prétendre que l'Égypte a des droits sur la mer Rouge tout en insistant pour que l'Éthiopie reste enclavée », a-t-il fait remarquer.

Enfin, le ministre a exhorté l'Égypte à renoncer à son lobbying actif contre les aspirations portuaires de l'Éthiopie et à soutenir plutôt un accord favorable à la stabilité régionale.