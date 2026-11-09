Soudan: Le Cabinet renouvelle la composition du comité de gestion du Croissant-Rouge soudanais

Le Cabinet de transition a adopté la décision n° 313 de 2026 portant renouvellement de la composition du comité de gestion du Croissant-Rouge soudanais.

Cette décision a été prise conformément aux dispositions de la Déclaration constitutionnelle pour la période de transition de 2019, amendée en 2025, après examen du décret constitutionnel n° 3 de 2025 et des décisions n° 170 et n° 190 de 2025 du Cabinet de transition.

Elle prévoit la dissolution du comité de gestion du Croissant-Rouge soudanais constitué en vertu de la décision n° 190 de 2025 et la nomination d'un nouveau comité présidé par le professeur Samir Mohamed Chahine, avec le Dr Ibrahim Mohamed Suleiman comme vice-président et Ahmed Al-Tayeb Suleiman comme secrétaire général.