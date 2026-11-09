Afrique de l'Est: Abou Muridat accuse des groupes armés d'avoir ciblé le marché d'Al-Naam pour attiser le conflit entre le Soudan et le Soudan du Sud

Le chef du Comité de surveillance de la zone d'Abyei, le général de division (à la retraite) Al-Khair Abu Muraidat, a accusé des groupes armés présents sur le marché d'Al-Naam, au nord d'Abyei, d'être à l'origine de la récente attaque de drone qui a ciblé le marché et provoqué son incendie. Il a considéré cet incident comme une tentative d'inciter au conflit et d'attiser les tensions entre le Soudan et le Soudan du Sud.

Lors de sa rencontre avec le directeur du Département Afrique de l'Est du Département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et le chef adjoint de la mission de la FISNUA à Abyei, M. Abu Muridat a déclaré que le ciblage du marché d'Al-Naam avait des implications qui dépassaient le cadre de cet incident immédiat. Il a mis en garde contre toute tentative d'exploiter la situation sécuritaire dans la région pour créer des tensions entre les deux pays et déstabiliser Abyei, qui possède des caractéristiques politiques et sociales uniques.

Abou Muridat a expliqué avoir informé la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei (FISNUA) de la nécessité pour celle-ci de remplir ses responsabilités et son rôle conformément à son mandat. Il a souligné l'importance pour la mission de s'acquitter de ses obligations en matière de protection des civils et de maintien de la sécurité et de la stabilité dans la région.

Abou Muridat a affirmé que sa position sur le statut d'Abyei est claire : Abyei est soudanaise. Il a indiqué que le règlement de la question régionale doit se faire dans le respect des cadres juridiques et des accords qui régissent son statut, notamment l'accord de 2011, et sans aucune action ni position qui s'en écarte.

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Il a souligné que la question d'Abyei est extrêmement sensible et ne peut être traitée indépendamment des caractéristiques uniques de la région, de la nature de sa population et de sa structure sociale. Il a appelé à une meilleure compréhension internationale de ses complexités et à une approche responsable qui garantisse les droits des résidents et empêche la région de devenir un foyer de tensions et de conflits entre les deux pays.