Soudan: APM signe un contrat stratégique pour un terminal GNL et des installations de stockage à Port-Soudan

L'ingénieur Gilani Mohamed Gilani, directeur général de l'Autorité des Ports Maritimes (APM) a signé un important contrat stratégique avec la Suakin Petroleum Company pour la construction et l'équipement d'un terminal spécialisé de gaz naturel liquéfié (GNL) et d'installations de stockage stratégiques à Port-Soudan, dans le cadre d'un accord de type BOT (construction-exploitation-transfert).

M. Gilani a souligné que ce projet essentiel s'inscrit dans la stratégie de l'APM visant à moderniser les infrastructures portuaires, à constituer une réserve stratégique de GNL pour répondre aux besoins du pays et à faire de Suakin une plateforme régionale d'exportation et de distribution de GNL vers le marché local et les pays africains voisins.

Le projet comprend la construction d'un terminal maritime ultramoderne doté des dernières technologies de sûreté et de sécurité, d'entrepôts de grande capacité et d'un système intégré de transport et de distribution utilisant des camions-citernes et le transport ferroviaire pour relier le réseau d'approvisionnement à tous les États soudanais. L'accord prévoit également la localisation de la production et de l'équipement des entrepôts grâce au transfert de compétences techniques au personnel soudanais, ce qui représente un progrès qualitatif majeur pour le développement économique et les infrastructures du pays.

Il a ajouté que l'APM progresse régulièrement dans le développement des infrastructures et des services afin de dynamiser l'économie nationale.

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Il a souligné que le partenariat avec la 'Suakin Petroleum Company' constitue un modèle de réussite pour attirer les investissements locaux et étrangers et permettre ainsi de financer la création et la construction de nouveaux ports.

Il a confirmé que les différentes phases du projet ont débuté par la soumission, le 5 octobre 2025, de la vision d'investissement de l'entreprise, suivie de la mise en place de comités spécialisés chargés d'étudier la proposition et de formuler des recommandations. Ces travaux ont abouti à la signature du protocole d'accord, puis à la signature finale d'aujourd'hui-dimanche.