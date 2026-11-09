Afrique: JOJ Dakar - Katr Ennada Jaoued offre à la Tunisie sa première médaille avec l'argent au disque

TUNIS — La Tunisienne Katr Ennada Jaoued a offert à la Tunisie sa première médaille aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, en décrochant l'argent au concours du lancer du disque, dimanche, grâce à un jet mesuré à 49,28 m.

Cette performance lui a également permis d'établir un nouveau record national, améliorant ainsi l'ancienne marque de 49,11 m qu'elle détenait déjà. Il s'agit par ailleurs de la première médaille olympique et mondiale remportée par la Tunisie dans cette discipline.

La médaille d'or est revenue à la Chypriote Marina Hadjicosta, auteure d'un lancer de 53,20 m, tandis que la Mexicaine Kendra Sylvery Duany Neira a complété le podium avec un jet de 48,44 m.

Pour rappel, la Tunisie participe aux JOJ Dakar-2026 avec une délégation de 42 athlètes engagés dans 16 disciplines sportives.