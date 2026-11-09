Afrique: Miss Littérature Sénégal - Dix finalistes pour une couronne aux ambitions africaines

La deuxième édition de Miss Littérature Sénégal connaîtra son épilogue le 14 novembre prochain à l'Institut français de Dakar. Dix candidates y défendront leur lecture de Bayo, la mélodie du temps, de l'écrivaine Sokhna Benga. À la clé, une place pour représenter le Sénégal à la finale africaine, prévue au Bénin.

La littérature sera au coeur de la compétition. Le samedi 14 novembre, dix jeunes filles se retrouveront à l'Institut français de Dakar pour la grande finale de la deuxième édition de Miss Littérature Sénégal. Organisé par Salam'Art/com, ce concours entend promouvoir la lecture, l'écriture et l'excellence intellectuelle féminine. Une initiative qui met en avant une autre conception de la beauté, fondée sur la culture, la réflexion et la maîtrise de la parole.

Pour cette ultime étape, les finalistes auront un ouvrage à défendre : Bayo, la mélodie du temps, de Sokhna Benga, marraine de cette édition. À travers ce choix, les organisateurs placent la création littéraire sénégalaise au centre de l'exercice. Les candidates devront faire montre de leur capacité à s'approprier le texte, à en développer une lecture personnelle et à défendre leurs idées devant le jury.

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Les dix prétendantes sont Khadidiatou Kane, Fatou Binetou Sène, Aïcha Rose Niassy, Mame Mbayame Niang, Dieynaba Bâ, Niama Boumaré, Aïda Bâ, Sophie Charlene Nasala, Fatoumata Diagne et Ndeye Ndiaye. Elles ont décroché leur qualification à l'issue de la demi-finale organisée le 10 octobre dernier au Complexe culturel Léopold Sédar Senghor de Pikine. Elles étaient ainsi les dernières en lice parmi les candidates engagées dans cette deuxième édition.

Au-delà de la couronne nationale, l'enjeu est également continental. La lauréate aura la responsabilité de porter les couleurs du Sénégal à la finale africaine de Miss Littérature, prévue au Bénin en 2027. Une perspective qui donne une dimension supplémentaire à cette compétition et ouvre une fenêtre sur le rayonnement des jeunes talents féminins sénégalais.

De la beauté à l'intelligence

Lancée officiellement en mars 2026, cette deuxième édition s'adresse aux jeunes Sénégalaises âgées de 18 à 24 ans, passionnées de lecture et d'écriture. Le concours avait enregistré 166 dossiers de candidature, dont 105 avaient été retenus pour la phase régionale. Les épreuves, organisées dans huit centres à travers le pays, ont permis d'évaluer les connaissances littéraires, les aptitudes rédactionnelles et les capacités d'expression des participantes.

Après les présélections régionales, qui avaient réuni des candidates dans huit régions, puis les différentes étapes de sélection, dix d'entre elles ont finalement obtenu leur ticket pour la finale.

Avec cette nouvelle édition, Miss Littérature Sénégal poursuit son ambition de faire de la lecture un outil d'épanouissement et de valorisation du potentiel intellectuel féminin. Le rendez-vous du 14 novembre, prévu à partir de 8 heures à l'Institut français de Dakar, s'annonce ainsi comme une célébration de la littérature, de l'éloquence et de la jeunesse féminine.