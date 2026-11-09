Tunisie: L'EST s'impose 3-2 face à Monaco U23 en match amical

8 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

L'Espérance Sportive de Tunis (EST) a remporté, ce dimanche, une victoire (3-2) face à l'équipe des moins de 23 ans de l'AS Monaco, lors d'un match amical disputé au Parc Hassen Belkhodja, dans le cadre de la préparation du club aux prochaines échéances.

Cette rencontre a permis au staff technique de donner du temps de jeu aux joueurs qui n'avaient pas participé au match disputé la veille face à l'Union sportive monastirienne (USM).

Les trois buts espérantistes ont été inscrits par Ghenichi, dès la 7e minute, et Danho, auteur d'un doublé aux 38e et 89e minutes.

Au classement de la Ligue professionnelle 1, l'Espérance occupe actuellement la deuxième place avec 16 points, à une longueur du leader, l'Union sportive de Ben Guerdane.

Après la trêve internationale, les Sang et Or retrouveront le championnat avec un derby face au Club africain, prévu le 22 novembre, dans le cadre de la 8e journée.

L'EST enchaînera ensuite avec son entrée en lice en phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF. Elle accueillera le club angolais de Wiliete SC, le 28 novembre, au stade Hamadi-Agrebi de Radès.

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