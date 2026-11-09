Maroc: Un système éducatif à deux dynamiques - Ils sont 9,2 millions d'élèves pour la rentrée scolaire 2026-2027

Les effectifs de l'enseignement public progressent dans trois cycles sur quatre, tandis que le privé enregistre un recul à tous les niveaux. Les chiffres présentés pour la nouvelle année scolaire révèlent des évolutions contrastées, mais laissent en suspens plusieurs questions sur les inégalités territoriales, sociales et scolaires.

Plus de neuf millions d'élèves sont inscrits dans les établissements publics et privés du Maroc pour l'année scolaire 2026-2027. Derrière ce chiffre, qui donne la mesure de l'ampleur du système éducatif national, les données de la carte scolaire font apparaître des évolutions contrastées entre les deux secteurs. L'enseignement public, qui accueille plus de huit élèves sur dix, affiche une progression dans trois cycles sur quatre. Le privé, à l'inverse, enregistre une baisse de ses effectifs à tous les niveaux d'enseignement.

Selon les chiffres présentés dans le document consacré aux principales réalisations de 2026 et aux nouveautés de la rentrée scolaire 2026-2027, l'enseignement public compte 7,6 millions d'élèves, contre 1,61 million dans le privé. Cette répartition représente respectivement 82,5% et 17,5% de la population scolaire recensée.

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La prédominance du public n'est pas nouvelle. Elle rappelle le rôle central de l'école publique dans l'accès à l'éducation, en particulier pour les ménages qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour financer une scolarité privée. Mais les évolutions par cycle suggèrent que les deux secteurs ne connaissent pas les mêmes dynamiques.

Le public progresse dans trois cycles, le privé recule partout

Dans l'enseignement public, le préscolaire affiche une progression de 7,7%, avec 658.256 élèves. Le cycle collégial augmente de 4,5%, à 2,04 millions d'élèves, tandis que le secondaire qualifiant enregistre la hausse la plus importante, avec 14% et un effectif de 1,42 million. Seul le primaire connaît un recul, de 1,7%, avec 3,48 millions d'élèves.

Cette progression dans les cycles collégial et qualifiant mérite une attention particulière. Elle intervient à des étapes déterminantes du parcours scolaire, au moment où les élèves doivent franchir plusieurs transitions susceptibles de fragiliser leur maintien dans le système éducatif. Elle ne permet toutefois pas, à elle seule, de conclure à une amélioration des taux de réussite ou à une diminution des abandons scolaires.

La situation du secteur privé présente un contraste marqué. Les quatre cycles enregistrent des variations négatives : -12,4% dans le préscolaire, -6,7% dans le primaire, -9,7% dans le collégial et -3,1% dans le secondaire qualifiant.

Le recul est particulièrement prononcé dans le préscolaire et le collégial. Il pourrait traduire une évolution de la demande des familles, des arbitrages budgétaires ou encore des transformations de l'offre scolaire privée. Mais les données présentées ne permettent pas d'identifier les causes de cette contraction, ni de déterminer si les élèves concernés se sont reportés vers l'enseignement public.

Une telle interprétation nécessiterait de disposer de séries statistiques comparables, de données sur les inscriptions et les transferts entre établissements, ainsi que d'informations sur les évolutions des établissements privés eux-mêmes.

Le poids du primaire et les ruptures du parcours scolaire

Avec 4,33 millions d'élèves, le primaire concentre près de 47% de l'ensemble des effectifs scolaires. Il constitue ainsi le principal niveau de scolarisation au Maroc, loin devant le collégial, qui compte environ 2,3 millions d'élèves, et le secondaire qualifiant, avec 1,61 million.

Cette répartition décroissante entre les cycles pose une question centrale : dans quelle mesure le système éducatif parvient-il à accompagner les élèves tout au long de leur parcours, de l'entrée à l'école jusqu'à l'enseignement secondaire ?

La comparaison des effectifs entre les différents cycles ne suffit pas à mesurer les sorties du système. Les élèves présents au primaire ne constituent pas nécessairement la même cohorte que ceux inscrits au collégial ou au secondaire qualifiant. Les redoublements, les transferts, les différences d'âge et les évolutions démographiques interviennent également dans la formation des effectifs.

Pour mesurer les abandons scolaires, il faudrait donc suivre les cohortes d'élèves sur plusieurs années, en distinguant les sorties définitives, les changements d'établissement et les interruptions temporaires de scolarité.

L'augmentation annoncée dans le secondaire qualifiant constitue néanmoins un indicateur à suivre. Elle pourrait être rapprochée de données sur la transition entre le collège et le lycée, les taux de réussite, les redoublements et les inscriptions dans l'enseignement supérieur. Sans ces éléments, le chiffre de 14% renseigne sur une évolution des effectifs, mais pas sur la qualité des parcours scolaires.

Un enseignement privé davantage concentré dans les premiers cycles

La répartition des élèves entre les deux secteurs fait également apparaître des différences selon le niveau d'enseignement.

Le privé accueille environ 33% des élèves du préscolaire, contre près de 20% dans le primaire. Sa part diminue ensuite à environ 11% dans les cycles collégial et qualifiant.

Cette concentration relative dans les premières années de scolarisation soulève plusieurs interrogations sur la structuration de l'offre éducative privée. Elle invite notamment à examiner les coûts de scolarité, les stratégies des familles et les conditions de maintien des élèves dans le privé à mesure qu'ils avancent dans leur parcours.

Le recul observé dans l'ensemble des cycles pourrait également signaler une modification des arbitrages des ménages face au coût de l'éducation. Mais cette hypothèse ne peut être confirmée par les seuls chiffres de la carte scolaire. Elle nécessiterait une enquête sur les revenus des familles, les frais de scolarité, les changements d'établissement et les capacités d'accueil des deux secteurs.

La question dépasse ainsi la seule évolution des inscriptions. Elle renvoie à l'accès socialement différencié à l'éducation et à la place respective de l'école publique et des établissements privés dans la structuration du système éducatif marocain.

Des chiffres qui ne disent pas tout des inégalités scolaires

Si les données de la carte scolaire permettent de suivre les grandes tendances des effectifs, elles restent insuffisantes pour dresser un état des lieux complet de l'éducation au Maroc.

La présentation ne fournit aucune ventilation régionale ou provinciale. Or, une évolution nationale peut masquer des situations très différentes entre les grandes villes, les petites communes et les zones rurales. Les disparités territoriales concernent notamment la disponibilité des établissements, la distance entre le domicile et l'école, les infrastructures et les ressources humaines.

La dimension du genre est également absente. Sans répartition entre filles et garçons, il est impossible d'évaluer les différences de scolarisation ou de maintien dans les cycles, en particulier dans les territoires où les obstacles sociaux et géographiques peuvent peser davantage sur la continuité des études des filles.

Les données ne renseignent pas non plus sur les conditions socioéconomiques des ménages, le niveau d'instruction des parents ou les ressources consacrées à l'éducation. Ces variables sont pourtant essentielles pour comprendre les inégalités d'accès et de réussite.

Enfin, le nombre d'élèves ne renseigne pas directement sur les conditions d'apprentissage. La taille des classes, le taux d'encadrement, la disponibilité des enseignants, la qualité des infrastructures et les résultats scolaires sont autant d'indicateurs indispensables à une évaluation plus approfondie.

Une augmentation des effectifs peut ainsi traduire une amélioration de l'accès à l'école, mais elle peut aussi accentuer les tensions sur les capacités d'accueil lorsque les moyens humains et matériels ne progressent pas au même rythme.

Les enfants migrants, un angle mort des statistiques scolaires

Ces données soulèvent une autre question, moins visible dans les statistiques globales : celle de la place des enfants étrangers, réfugiés et issus de familles migrantes dans le système éducatif marocain.

La présentation ne distingue pas les élèves selon leur nationalité, leur pays de naissance ou leur statut migratoire. Il est donc impossible d'en déduire le nombre d'enfants migrants scolarisés, leur répartition entre public et privé ou leur progression d'un cycle à l'autre.

Cette absence de ventilation ne signifie pas nécessairement que ces élèves sont exclus des dispositifs statistiques. Elle indique toutefois que le document présenté ne permet pas d'identifier leurs parcours spécifiques.

L'enjeu est d'autant plus important que le Maroc connaît une transformation progressive de son profil migratoire. L'installation de familles étrangères, notamment originaires d'Afrique subsaharienne, pose de nouvelles questions en matière d'accès à l'éducation, d'intégration linguistique et de continuité des parcours scolaires.

Pour les enfants concernés, l'inscription constitue souvent une première étape. Le maintien dans l'établissement, la reconnaissance des acquis antérieurs, l'accompagnement linguistique et les conditions d'apprentissage déterminent également la réalité de l'inclusion scolaire.

La production de données permettant de mieux documenter ces trajectoires serait donc utile, à la fois pour évaluer les politiques éducatives et pour mieux comprendre les transformations démographiques de la société marocaine.

Au-delà des effectifs globaux, la rentrée 2026-2027 pose ainsi une question plus large : le système éducatif dispose-t-il des outils statistiques nécessaires pour rendre visibles les différentes composantes de la population scolarisée ?

Les chiffres publiés dessinent les contours d'un système où l'enseignement public demeure largement dominant, tandis que le privé connaît un recul généralisé de ses effectifs. Mais ils ne permettent pas encore de comprendre pleinement les mécanismes sociaux, économiques et territoriaux qui expliquent ces évolutions.

Mesurer le nombre d'élèves est une étape nécessaire. Comprendre qui accède à l'école, qui y reste et dans quelles conditions constitue le véritable enjeu de l'évaluation des politiques éducatives.