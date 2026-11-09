Depuis fin octobre, le dossier de mutation d'un véhicule d'occasion peut être déposé dans la ville du vendeur, et plus seulement dans celle de l'acheteur. La mesure paraît technique, mais elle simplifie concrètement la vie de centaines de milliers de ménages. Elle confirme aussi une trajectoire de modernisation que la NARSA suit avec constance.

Imaginons un fonctionnaire d'Oujda qui déniche, sur une plateforme d'annonces, la voiture qu'il cherchait depuis des mois chez un particulier d'Agadir. Le prix est correct, le véhicule en bon état, le vendeur aimable. Jusqu'à récemment, il restait un obstacle. La mutation devait se faire auprès du service d'immatriculation du domicile de l'acquéreur, et l'une des deux parties devait souvent traverser le pays pour une simple formalité.

Cet obstacle n'existe plus. Dans un communiqué publié le 26 octobre, l'Agence nationale de la sécurité routière annonce que le dossier peut désormais être déposé au lieu de résidence de l'acheteur ou du vendeur. La mesure tient en une ligne, et ses effets se mesurent en kilomètres économisés.

Une réponse concrète à une attente réelle

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Le dispositif est simple. Les dossiers sont reçus dans les agences habilitées d'Al Barid Bank et de Barid Cash de la commune de l'une ou l'autre partie, et la liste de ces agences se trouve sur le portail Khadamat NARSA. L'Agence veut ainsi offrir davantage de souplesse et réduire les déplacements liés à l'achat d'un véhicule d'occasion auprès d'un vendeur qui habite une autre ville.

Le public concerné est considérable. Le marché de l'occasion a franchi les 775.000 mutations en 2024, un record historique, et il a frôlé les 780.000 en 2025. Il représente plusieurs fois le marché du neuf. Derrière ces chiffres, il y a des familles qui achètent leur premier véhicule, des jeunes actifs qui ont besoin de mobilité pour travailler, des artisans qui renouvellent leur voiture utilitaire. Pour eux, chaque trajet évité, c'est une journée de travail préservée, du carburant économisé et parfois une nuit d'hôtel en moins. Rarement une décision administrative aura eu un effet aussi direct sur le budget des ménages.

La suite logique d'un chantier engagé en 2023

Il serait réducteur de voir dans cette décision une initiative isolée. Elle s'inscrit dans une démarche lancée dès janvier 2023, quand la NARSA a mis en ligne une plateforme numérique dédiée à la mutation des cartes grises. Vendeur et acheteur peuvent y déclarer la cession, et l'acheteur peut vérifier que le véhicule ne fait l'objet d'aucune opposition avant de conclure.

Cette brique numérique a déjà changé la donne. Elle sécurise les transactions, protège l'acheteur contre les mauvaises surprises et met fin à bien des litiges. La flexibilité du lieu de dépôt prolonge cet effort : après avoir sécurisé la transaction, l'Agence rapproche le guichet de l'usager. La démarche est progressive, pragmatique, et elle avance par étapes vérifiables plutôt que par annonces spectaculaires.

Le choix du réseau postal relève lui aussi d'une stratégie intelligente. Avec Al Barid Bank et Barid Cash, la NARSA s'appuie sur un maillage déjà présent dans les villes moyennes et les communes éloignées des grands centres. Le service public vient à l'usager, et plus l'inverse.

Un levier contre l'informel

L'enjeu dépasse la seule commodité. Le marché de l'occasion reste largement dominé par l'informel : plus de 90% des mutations passent hors des circuits organisés, et les professionnels structurés n'en captent qu'environ 2%. Une partie de cette situation s'explique par la complexité perçue des démarches, qui pousse certains vendeurs et acheteurs vers les intermédiaires ou vers des arrangements hors cadre.

En rendant la voie légale plus accessible, la NARSA s'attaque à cette réalité par le bon bout. Une procédure plus simple, c'est moins de procurations bricolées, moins de mutations repoussées, moins de véhicules qui roulent des mois au nom de leur ancien propriétaire. C'est donc plus de sécurité juridique pour tous. Le vendeur sait qu'il ne recevra plus les contraventions d'une voiture vendue, et l'acheteur devient rapidement le propriétaire légal de son bien. La simplification administrative devient ici un instrument de régulation du marché.

Une administration qui écoute

Cette mesure dit aussi quelque chose de l'évolution de l'administration marocaine. Pendant longtemps, la compétence territoriale passait pour un principe intangible : l'usager dépendait de son guichet, quoi qu'il lui en coûte. Qu'une agence publique revienne sur cette logique pour partir des besoins réels des citoyens montre un changement de culture.

Il reste bien sûr des étapes. La complétude des dossiers, le contrôle technique, la gestion des oppositions et les délais de traitement restent des chantiers d'amélioration, comme l'a relevé la presse spécialisée. La trajectoire engagée laisse penser que la dématérialisation complète, de la déclaration jusqu'à la délivrance de la carte grise, est désormais un horizon réaliste. Le Maroc a montré, dans d'autres domaines, qu'il savait mener de grands chantiers numériques. La mobilité en fait partie.

Bilan d'étape

Côté positif : une mesure concrète, immédiatement utile, qui touche des centaines de milliers de ménages chaque année, renforce la sécurité des transactions et appuie la lutte contre l'informel. Côté perfectible : quelques étapes de la procédure gagneraient encore à être allégées, ce que la logique même de la réforme appelle.

On mesure parfois la qualité d'une politique publique aux kilomètres qu'elle épargne aux citoyens. A cette aune, la NARSA vient de faire beaucoup de chemin pour eux.