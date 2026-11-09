Angola: Un chef coutumier souligne la valeur historique et culturelle de l'arbre séculaire Yala Nkuwu

Le coordinateur du noyau des autorités traditionnelles de la municipalité de Mbanza Kongo, Afonso Mendes, a souligné, vendredi, l'importance du vénérable arbre Yala Nkuwu dans le patrimoine historique et culturel de l'ancienne capitale du royaume du Kongo.

Dans une déclaration à la presse, en marge d'un rituel traditionnel appelé « Lembo », qui a précédé le nettoyage de cet arbre sacré et mystique samedi dernier, le chef coutumier a rappelé que le Yala Nkuwu revêt une symbolique traditionnelle et culturelle très forte pour les pays ayant fait partie du royaume du Kongo.

« Il ne faut pas élaguer le Yala Nkuwu sans avoir préalablement consulté les ancêtres afin d'éviter des tragédies ou d'autres situations anormales pour les habitants », a-t-il déclaré.

Il a illustré son propos en citant l'exemple de 1961, durant la période coloniale, où une branche de ce même arbre avait été coupée sans l'accord des autorités traditionnelles locales, un acte qui avait provoqué un écoulement de sève abondant et continu.

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« L'écoulement de sève, à grande échelle, ne s'est arrêté qu'après l'intervention des souverains de l'ancien royaume du Kongo, qui ont invoqué leurs ancêtres », a-t-il expliqué.

Il a poursuivi en racontant qu'un événement ultérieur s'était produit en 1990, lorsque l'administration municipale de Mbanza Kongo avait décidé de nettoyer l'arbre en question sans respecter le rituel traditionnel. Une semaine plus tard, un spectaculaire accident d'avion impliquant un appareil de la compagnie aérienne nationale TAAG s'était produit sur la piste locale.

L'administrateur municipal de Mbanza Kongo et un prêtre du diocèse local ont péri dans l'accident, a-t-il précisé.

Afonso Mendes a expliqué que lors du rituel traditionnel, qui se déroule habituellement dans la cour du Musée régional du royaume du Kongo, où se trouve l'arbre Yala Nkuwu, un animal ou une volaille est sacrifié par le guérisseur appelé Kongo Ne Nganga, et la boisson traditionnelle Nsamba (maruvo, extrait de palmier) est versée sur le sol.

« Il est interdit de grimper ou d'escalader le vénérable arbre Yala Nkuwu. Son élagage est effectué à l'aide d'une grue afin de prévenir tout accident », a-t-il expliqué.

Il convient de noter que le Yala Nkuwu, qui existe depuis la fondation du royaume du Kongo au XIIIe siècle, est l'un des éléments qui ont contribué à l'inscription du centre historique de Mbanza Kongo au patrimoine mondial de l'UNESCO le 8 juillet 2017, à Cracovie, en Pologne.

Le rituel traditionnel qui s'est déroulé vendredi soir au Musée régional du royaume du Kongo a réuni des membres de l'administration municipale de Mbanza Kongo, des autorités traditionnelles et des habitants.