Algérie: Le président de la République préside une réunion du Conseil des ministres consacrée au secteur de l'agriculture

8 Novembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres, consacrée à un exposé sur le secteur de l'agriculture, présenté par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

Lors de cette réunion, le président de la République a ordonné au ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche d'élaborer un plan de répartition des tâches au sein du ministère de l'Agriculture, en confiant le secteur des forêts à un secrétaire d'Etat et celui de la pêche à un ministre délégué.

Il a également enjoint au ministre de l'Agriculture de prendre les mesures nécessaires à l'effet d'empêcher les agriculteurs de laisse les terres en friche, tout en ordonnant l'élaboration d'un nouveau plan d'organisation de

l'agriculture au niveau local afin d'assurer une plus grande transparence et un recensement plus précis.

Le président de la République a, par ailleurs, donné des instructions pour augmenter le nombre de laboratoires afin qu'ils couvrent l'ensemble des aéroports, ports et postes frontaliers terrestres.

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