Soudan: Agar réaffirme l'engagement du gouvernement à protéger les civils

Le vice-président du Conseil de souveraineté, Malik Agar Eyr, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à protéger les civils en période de conflit, en particulier les groupes vulnérables, notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées, ainsi qu'à faciliter l'accès humanitaire aux organisations opérant au Soudan.

Lors d'un entretien dimanche avec le directeur des opérations de l'organisation internationale Appel de Genève, Atef Hamid, le vice-président a salué l'action humanitaire de l'organisation, notamment ses programmes de formation destinés aux institutions gouvernementales et aux organisations de la société civile sur les normes du droit international humanitaire et des droits humains. Il a également souligné l'importance de renforcer la coordination avec les autorités compétentes afin de soutenir les projets de l'organisation.

Dans une déclaration à la presse, le directeur des opérations a indiqué que les discussions avaient porté sur les projets de l'organisation au Soudan, l'initiative du vice-président en faveur de la stabilité et du développement du pays, ainsi que sur le processus de dialogue intersoudanais pour la paix.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également mis en avant la contribution de l'organisation à la promotion du droit international humanitaire et des droits humains au Soudan, notamment en matière de protection des civils, d'accès à l'alimentation et aux soins de santé.

Il a ajouté que Malik Agar avait réitéré l'engagement du gouvernement à faciliter l'accès humanitaire aux populations dans le besoin. Les deux parties sont convenues de poursuivre le dialogue et ont souligné le rôle que l'organisation pourrait jouer dans la promotion de la stabilité et du développement au Soudan.