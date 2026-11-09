Soudan: Le pays et l'ONU examinent la situation sécuritaire à Abyei

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mohieddin Salem, s'est entretenu avec le directeur de la division Afrique de l'Est au Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix des Nations unies, Graham Maitland, de l'évolution de la situation à Abyei, du mandat de la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (FISNUA) et des moyens de renforcer la coordination en matière de sécurité dans la région.

Le ministre a reçu dimanche le responsable onusien, accompagné du commandant adjoint des forces de maintien de la paix déployées à Abyei. Les discussions ont porté sur les activités de la mission et les efforts visant à protéger les civils et à prévenir les tensions dans la région.

Mohieddin Salem a réaffirmé que la question d'Abyei constituait une priorité nationale pour le Soudan. Il a insisté sur la nécessité de respecter l'accord du 20 juin 2011, de préserver la sécurité de la région et de protéger ses populations civiles.

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Il a également souligné le rôle de la FISNUA dans la prévention des tensions, appelant à une coordination étroite avec le gouvernement soudanais sur les questions logistiques concernant la force onusienne et ses mouvements sur le territoire national.

De son côté, le directeur de la division Afrique de l'Est a fait le point sur les consultations menées avec la FISNUA et les acteurs régionaux et internationaux pour assurer le suivi de la mise en oeuvre des accords relatifs à Abyei.

Les deux parties sont convenues de poursuivre leurs consultations et leur coordination sur les questions liées à la région.