Soudan: Al-Burhan reçoit une délégation de l'État de la Mer Rouge

Le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des Forces armées, le Lit. Gén. Abdel Fattah al-Burhan, a reçu dimanche une délégation du comité des quartiers et villages de l'État de la mer Rouge.

Les discussions ont porté sur les services essentiels destinés à la population, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'électricité.

Le président du comité, Ali Issa Mahmoud, a déclaré à la presse que le président du CST avait mis à disposition plusieurs transformateurs électriques destinés aux quartiers et villages de l'État, afin de garantir la continuité de l'approvisionnement en électricité. Il a également indiqué que la délégation lui avait remis un dossier relatif à la centrale électrique de Kalaniib..

Il a ajouté que le président du Conseil de souveraineté avait salué les démarches engagées en vue de la construction d'un hôpital spécialisé dans le traitement du cancer des enfants dans l'État. Il a également rendu hommage aux efforts de la membre du Conseil de souveraineté, Dr Nawara Abou Mohamed Mohamed Taher, et à son soutien constant aux activités du comité.

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Selon Ali Issa Mahmoud, la rencontre s'est déroulée dans un esprit de transparence et a permis d'aborder l'ensemble des questions intéressant les habitants de l'État de la mer Rouge.