Tunisie: Sfax prévoit la plantation de 5000 arbres sur une période de six mois

SFAX — La municipalité de Sfax prévoit de planter 5000 arbres sur une période de six mois, dans le cadre de ses efforts visant à renforcer le patrimoine végétal, à étendre les espaces verts et à améliorer le paysage urbain.

Le gouverneur de Sfax, Mohamed Hajri, a pris connaissance de ce programme lors de sa visite, dimanche, au jardin municipal de la cité El Ons, dans la délégation de Sakiet Ezzit, où ont eu lieu les festivités régionales marquant la célébration de la fête de l'arbre, sous le signe "Un arbre aujourd'hui, une forêt demain".

Cette célébration a été l'occasion de souligner l'importance du reboisement, de la préservation du couvert végétal et de la promotion de la culture environnementale auprès des citoyens. La protection de l'environnement constitue une responsabilité collective qui nécessite la conjugaison des efforts des institutions publiques, de la société civile et des citoyens.

Le gouverneur s'est également rendu au jardin de la Cité Ettaouidhi, où il a pris connaissance des différentes composantes du programme municipal.

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Le slogan retenu cette année rappelle que la plantation d'un arbre aujourd'hui constitue un investissement dans l'avenir des générations futures et une action concrète en faveur d'un environnement sain et d'un cadre de vie plus verdoyant, fondé sur les principes de durabilité et de responsabilité collective.