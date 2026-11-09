Ile Maurice: PMQT - Les finances d'Air Mauritius et les Chagos sous les projecteurs

La séance parlementaire de ce mardi 10 novembre s'annonce particulièrement suivie. En l'absence du Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, en déplacement officiel à Paris, c'est la Deputy Prime Minister (DPM), Arianne Navarre-Marie, qui assurera la suppléance à la tête du gouvernement. Elle devrait notamment répondre aux questions inscrites au Prime Minister's Question Time (PMQT) et pourrait se retrouver face au leader de l'opposition, Chetan Baboolall, pour la Private Notice Question (PNQ), si celle-ci lui est adressée.

Pour Arianne Navarre-Marie, également ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, cette séance constituera un deuxième test parlementaire. Elle avait assuré la suppléance du Premier ministre pour la première fois le 12 mai dernier. Cette fois, l'enjeu politique sera différent. Si Chetan Baboolall choisit de lui adresser sa PNQ, les deux responsables politiques se retrouveront pour la première fois dans un face-à-face parlementaire de cette nature. Un exercice qui pourrait donner lieu à des échanges nourris, selon le sujet retenu par le leader de l'opposition.

Parmi les questions inscrites au PMQT figure celle d'Ashley Ramdass sur l'accord relatif aux Chagos. Le député souhaite connaître les développements intervenus dans le processus de ratification du traité signé le 22 mai 2025 entre Maurice et le RoyaumeUni concernant le transfert de souveraineté sur l'archipel. Il demande notamment où en est le dossier après la rencontre du PM avec le conseiller britannique à la sécurité nationale, Jonathan Powell, le 2 octobre dernier à Londres.

Finances et stratégie d'Air Mauritius

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La compagnie nationale d'aviation sera également au centre des échanges, avec deux questions parlementaires distinctes. Le député de l'opposition Sydney Pierre s'intéressera au rapport préparé par Seabury Aviation Partners LLC pour Air Mauritius. Il souhaite savoir si ce document a été rendu public et, dans le cas contraire, si le gouvernement envisage de le publier. Il demandera également si la stratégie actuelle de transformation d'Air Mauritius correspond aux recommandations formulées dans ce rapport. Le coût total de sa préparation figure aussi parmi les informations réclamées.

De son côté, Kaviraj Rookny se penchera sur les résultats financiers de la compagnie pour l'exercice 2025-2026. Il souhaite obtenir des précisions sur la contribution des réévaluations de provisions, des revenus liés aux bons de voyage et des gains de change non réalisés au bénéfice annoncé. Le député réclame également le résultat financier qui aurait été enregistré sans ces éléments comptables. Il demande, par ailleurs, le montant net des liquidités générées par les activités opérationnelles ainsi que le niveau des prêts et garanties accordés par le gouvernement à Air Mauritius.

Le développement du secteur portuaire sera également évoqué. Ludovic Caserne demandera les conclusions de la récente réunion du comité interministériel chargé d'examiner la stratégie de développement du port. Roshan Jhummun, pour sa part, interrogera la DPM sur l'endettement des organismes parapublics, des corporations publiques et des entreprises appartenant à l'État. Il souhaite connaître le niveau actuel de leurs dettes ainsi que leur évolution.

Abus présumé sur une enfant

Une question particulièrement sensible sera soulevée par la députée Stéphanie Anquetil. Elle concerne une affaire d'abus sexuel présumé sur une enfant de six ans, révélée après la circulation d'une vidéo sur les réseaux sociaux le 20 octobre dernier. La députée souhaite obtenir, auprès du commissaire de police, des informations sur les mesures urgentes et coordonnées prises pour permettre l'arrestation rapide du suspect.

Les violences survenues en octobre reviendront dans les débats parlementaires. Le député indépendant Franco Quirin interrogera le gouvernement sur l'incendie et les actes de vandalisme commis au poste de police de Barkly le 12 octobre. Il souhaite connaître le nombre de personnes arrêtées dans cette affaire et déterminer si elles résident à Barkly, dans les environs ou dans d'autres régions.

La participation de mineurs aux récentes émeutes fera, de son côté, l'objet d'une question d'Adrien Duval, adressée à la Première ministre adjointe en sa qualité de ministre responsable de la famille. Le député souhaite obtenir, auprès de la Child Development Unit, le nombre de mineurs identifiés parmi les participants aux troubles, répartis selon trois tranches d'âge : 12 à 13 ans, 14 à 15 ans et 16 à 17 ans. Il réclame aussi des précisions sur les mesures prises à l'égard des mineurs identifiés et arrêtés, ainsi que sur les éventuelles actions visant leurs parents ou tuteurs légaux.

Arvin Babajee s'intéressera au fonctionnement de la Brigade des jeux. Il demandera le nombre de policiers actuellement affectés à cette unité, avec une répartition selon le sexe, ainsi que le nombre de véhicules mis à sa disposition. Le député souhaite également connaître le nombre d'affaires traitées et celles qui ont été transmises à la Financial Crimes Commission.

Un autre dossier lié à la sécurité sera soulevé par Ravin Jugurnauth. Sa question concerne l'accident d'hydravion ayant coûté la vie à un touriste. Il demandera les conclusions de l'enquête ouverte après ce drame et les éventuelles mesures prises contre l'opérateur.

La préparation des prochaines élections villageoises sera abordée par Véronique Leu-Govind. La députée souhaite connaître l'état d'avancement des préparatifs ainsi que la date prévue pour la tenue du scrutin.

Eau, environnement et risques climatiques

Les questions adressées aux différents ministres couvriront également plusieurs préoccupations environnementales. Joanna Bérenger interrogera le ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, sur les pertes d'eau et la détection des fuites. Elle réclame le nombre et le coût des études commanditées depuis 2020, l'identité des consultants retenus, leurs recommandations et les mesures effectivement appliquées. La députée s'intéressera particulièrement à l'éventuel recours à un consultant singapourien pour la détection des fuites. Elle demandera également si les 330 compteurs principaux défectueux ou non opérationnels, identifiés dans une étude de 2022, ont été réparés ou remplacés.

Ashley Ramdass questionnera le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, sur les conséquences possibles du phénomène El Niño pour Maurice. Il souhaite savoir si une évaluation a été menée concernant les précipitations, les ressources en eau, l'agriculture, la sécurité alimentaire, la santé publique et les risques météorologiques extrêmes. Il demandera aussi où en est l'élaboration d'un plan national de préparation et de réponse.

Kaviraj Rookny abordera, quant à lui, le fonctionnement du centre équestre de Global Equestrian Ltd, à Petit-Gamin, Le Goulet. Sa question portera sur la nécessité éventuelle d'un permis d'évaluation d'impact environnemental, les inspections effectuées et les mesures envisagées en cas d'infractions constatées.

Adrien Duval interrogera le ministre du Travail, Reza Uteem, sur le non-paiement des salaires des employés du groupe World Knit, placé sous administration, depuis août 2026. Il demandera si le Labour Office a ouvert une enquête et quelles mesures ont été prises.

Rubna Daureeawo soulèvera deux dossiers distincts. Le premier concerne les effectifs du Probation and Aftercare Service, la formation des agents et les plaintes enregistrées contre eux au cours des cinq dernières années. Le second portera sur les écoles accueillant des enfants ayant des besoins éducatifs particuliers. Elle demandera le nombre et la nature des plaintes reçues au cours des deux dernières années, ainsi que les mesures prises. Elle souhaite également savoir si certains établissements ont fonctionné sans l'enregistrement requis.

Sucre, carburants et coût des produits

Raviraj Beechook demandera au ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, des précisions sur les revenus générés par la vente de mélasse durant le dernier exercice financier. Il souhaite connaître leur répartition entre les différentes catégories d'acteurs ainsi que la méthode de calcul utilisée.

Sydney Pierre interrogera le ministre de l'Industrie, Aadil Ameer Meea, sur l'augmentation des droits d'accise appliqués à la teneur en sucre des produits sucrés. Il demandera si des réunions techniques ont eu lieu avec les parties concernées et quelles réponses ont été apportées à leurs préoccupations. Joe Lesjongard, de son côté, questionnera le ministre du Commerce, Michaël Sik Yuen, sur les stocks nationaux de produits pétroliers et les nouveaux contrats d'approvisionnement. Il réclame notamment les offres des soumissionnaires, les primes applicables et les détails du contrat conclu avec Sahara Energy Resource Ltd, y compris les annexes relatives aux prix.

«Mauritius Telecom Foundation Bill» : Deux bourses annuelles prévues

Au-delà des questions parlementaires, le Mauritius Telecom Foundation Bill figure également à l'ordre du jour pour être débattu et soumis au vote. Ce projet de loi prévoit la création de la Mauritius Telecom Foundation, qui attribuerait, à partir de 2027, deux bourses d'études chaque année à deux étudiants mauriciens, soit un garçon et une fille. Ces bourses permettraient de poursuivre un premier cursus universitaire, à Maurice ou à l'étranger, pour une durée maximale de quatre ans. Selon les dispositions présentées, elles couvriraient les frais de scolarité, les billets d'avion et les allocations de subsistance, dans les limites approuvées par le conseil d'administration de la fondation.