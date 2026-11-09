Maroc: Driss Lachguar tient deux réunions avec l'Organisation des femmes ittihadies et la Jeunesse ittihadie

Le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar a tenu, jeudi dernier au siège du parti à Rabat, deux réunions. La première avec le Secrétariat national de l'Organisation des femmes ittihadies (OFI). La seconde avec le Bureau national de la Jeunesse ittihadie. Deux séances distinctes, un seul fil conducteur : la situation politique, puis les échéances qui attendent le parti, organisationnelles comme électorales.

Le Premier secrétaire a posé le décor sans détour. Il a d'abord dressé un état des lieux de la scène politique, s'attardant sur les derniers développements de la cause nationale. Sur ce dossier, le dirigeant ittihadi a réitéré l'engagement du parti aux côtés de S.M le Roi Mohammed VI, dans chaque décision prise pour protéger la nation et ses intérêts suprêmes.

Vint ensuite la participation de l'USFP à l'actuel gouvernement. Driss Lachguar a affiché sa confiance dans la capacité de l'équipe en place à répondre aux attentes, chaque jour plus pressantes, des Marocains.

Sur le terrain de l'organisation, le Premier secrétaire a insisté sur le rôle central des femmes et des jeunes dans la structure du parti. Ils sont, a-t-il rappelé, un moteur du renforcement des instances et de l'élargissement de l'audience. Il a appelé à lancer une dynamique nouvelle, articulée autour de trois verbes : encadrer, former, s'ouvrir.

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L'objectif, lui, n'a rien d'énigmatique. Il s'agit d'aborder dans les meilleures conditions les batailles électorales de 2027 et les rendez-vous qui suivront. Pour la Jeunesse, un horizon s'y ajoute : le dixième congrès national, qu'il faudra aussi préparer.

À l'issue de la rencontre, le Bureau national de la Jeunesse ittihadie a publié un communiqué. Il y réitère son soutien à l'initiative Royale sur le Sahara marocain et y salue la direction politique du parti pour la façon dont elle a mené les consultations sur la formation du gouvernement.

La Jeunesse ittihadie salue ensuite les ministres issus des rangs du parti. Elle y voit le fruit de sa propre école, un vivier d'élites politiques taillées pour la conduite des affaires publiques.

Le communiqué annonce enfin que la mécanique est lancée. Dans les différentes branches du Royaume, des programmes d'animation et de formation ont démarré, en vue des prochaines échéances électorales et du dixième congrès national. Les préparatifs de la session du Conseil national de la Jeunesse ont, eux aussi, commencé. Elle se tiendra dans les tout prochains jours, comme un prélude au congrès.