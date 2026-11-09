Nigeria: Les actions nigérianes reculent, les titres des secteurs de l'énergie industrielle et bancaire entraînant le NGX à la baisse

Les actions nigérianes ont perdu 3 520 milliards de nairas en capitalisation boursière au cours de la semaine qui s'est terminée le 6 novembre 2026, les ventes de titres bancaires, industriels et énergétiques ayant entraîné la Bourse du Nigeria (NGX) à la baisse. L'indice NGX All-Share a reculé de 2,13 % pour s'établir à 248 877,22 points par rapport aux 254 299,49 points enregistrés la semaine précédente, tandis que la capitalisation boursière a reculé à 161 594 milliards de nairas, contre environ 165 114 milliards de nairas. Cette baisse fait suite aux hausses enregistrées en octobre, les investisseurs ayant vendu des actions dans tous les secteurs. Malgré cette perte hebdomadaire, l'indice de référence affiche toujours une hausse de 59,93 % depuis le début de l'année 2026.

La vague de ventes a touché la plupart des secteurs, l'indice NGX des biens industriels reculant de 4,35 %, suivi de l'indice du pétrole et du gaz (-3,72 %) et de l'indice bancaire (-2,45 %). L'indice NGX 30, qui regroupe les 30 plus grandes entreprises de la bourse, a reculé de 2,19 % pour s'établir à 9 171,34 points. Les baisses enregistrées par Dangote Cement, Aradel Holdings, Presco et Access Holdings ont pesé sur le marché. L'indice NGX Growth a été le seul indice boursier à progresser, gagnant 1,33 %.

L'activité boursière a reculé au cours de la semaine, les investisseurs ayant échangé 2,829 milliards d'actions pour une valeur de 208,407 milliards de ₦, réparties sur 192 158 transactions. À titre de comparaison, la semaine précédente, 7,619 milliards d'actions d'une valeur de ₦637,826 milliards avaient été échangées, ce qui représente une baisse de 62,87 % en volume et de 67,33 % en valeur. Le secteur des services financiers a représenté 70,11 % des actions échangées, avec 1,983 milliard d'actions pour une valeur de 126,627 milliards de nairas. First HoldCo, Access Holdings et Honeywell Flour Mills ont représenté 35,10 % du volume total des échanges.

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Honeywell Flour Mills a mené le peloton des valeurs en hausse de la semaine, progressant de 30,82 % à 29,50 ₦, suivie par Transcorp Power, qui a gagné 23,37 % à 219,60 ₦. E-Tranzact International a progressé de 14,42 % pour atteindre 18,65 ₦. Du côté des perdants, Vitafoam Nigeria a chuté de 18,96 % à 141,50 ₦, Sovereign Trust Insurance a reculé de 17,02 % à 1,95 ₦ et Eterna a perdu 15,79 % à 36,00 ₦. Aradel Holdings a perdu 9,99 %, tandis que Presco a reculé de 10 %.

La vigueur du marché s'est affaiblie, avec 57 titres en baisse, contre 29 en hausse et 60 inchangés. Le volume des transactions obligataires a augmenté, passant de ₦2,195 milliards la semaine précédente à ₦20,601 milliards, tandis que le chiffre d'affaires des produits négociés en bourse a chuté à ₦381,82 millions. Cette baisse hebdomadaire a réduit les gains enregistrés par le marché depuis le début de l'année 2026, les investisseurs observant si la demande reviendra vers les valeurs bancaires, industrielles et énergétiques après cette vague de ventes.

Points clés à retenir

La baisse hebdomadaire de 2,13 % enregistrée par la Bourse nigériane met en évidence le risque de corrections du marché après les hausses des cours boursiers observées en 2026. L'indice NGX All-Share affiche toujours une hausse de 59,93 % depuis le début de l'année, ce qui signifie que les investisseurs qui sont entrés sur le marché en début d'année pourraient encore dégager des gains malgré la baisse de 3 520 milliards de nairas de la capitalisation boursière. Toutefois, le recul de l'activité boursière suggère que les investisseurs se montrent de plus en plus sélectifs. L

a valeur des échanges a chuté de 67,33 % pour s'établir à 208,407 milliards de nairas, tandis que le volume a reculé de 62,87 %, alors même que le nombre de transactions est resté proche du niveau de la semaine précédente. Cela indique que la valeur moyenne et la taille des transactions ont diminué. La faiblesse a principalement touché les valeurs industrielles, énergétiques et bancaires, des secteurs qui pèsent lourdement dans l'indice de référence.

L'indice des biens industriels a reculé de 4,35 %, bien qu'il affiche toujours une hausse de 105,56 % depuis le début de l'année. L'indice du pétrole et du gaz a reculé de 3,72 %, mais affiche toujours une progression de 119,43 % depuis le début de l'année, ce qui montre que les actions peuvent enregistrer des pertes hebdomadaires tout en conservant des gains sur des périodes plus longues.

La hausse des titres Honeywell Flour Mills et Transcorp Power démontre également que la demande reste présente pour certaines entreprises malgré le recul du marché. Pour les investisseurs, la distinction entre la performance des indices et les rendements des actions individuelles est importante, car les gains enregistrés par quelques entreprises ne reflètent pas nécessairement la situation globale du marché.

La hausse du volume des transactions obligataires à 20,601 milliards de ₦ témoigne également d'une activité sur les titres à revenu fixe, même si cela ne prouve pas que les investisseurs aient transféré des fonds des actions vers les obligations. Les prochains indicateurs à surveiller comprennent l'ampleur du marché, la valeur des transactions, la performance des valeurs bancaires, les résultats des entreprises et l'évolution des taux d'intérêt. Une reprise de l'activité d'achat pourrait soutenir les cours des actions, tandis que la poursuite des ventes de titres d'entreprises à forte capitalisation boursière pourrait exercer une pression sur l'indice de référence.