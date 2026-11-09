Soudan: Le pays appelle la communauté du CEN-SAD à classer la milice de soutien rapide organisation terroriste

Le Sous- Secrétaire ministère des affaires étrangères et de la Coopération internationale, ambassadeur Muawiya Osman Khalid, a présidé la délégation du Soudan participant aux travaux de la vingt-deuxième session ordinaire du Conseil exécutif de la Communauté des États du Sahel et du Sahara (CEN-SAD), qui s'est tenue le samedi 7 novembre 2026, dans la capitale Tripoli, avec la participation des ministres des affaires étrangères, des chefs de délégation et des représentants des États membres, ainsi que des responsables du Secrétariat général de la Communauté.

Dans son discours devant l'ouverture des travaux de la session, l'ambassadeur Muawiya a accueilli favorablement la réactivation et la renaissance de la Communauté après une période d'absence due aux circonstances bien connues, faisant allusion aux défis rencontrant le système de la Communauté et les États membres durant la période actuelle, en soulignant la nécessité de s'unir et de s'efforcer de développer l'efficacité des institutions de la Communauté en tant que grande organisation régionale dans le continent africain.

Il a présenté un exposé détaillé sur la situation actuelle au Soudan et la menace existentielle majeure à laquelle le pays rencontrent en raison de la rébellion de la milice terroriste contre l'État, ce qui a entraîné une guerre destructrice et vengeresse que certaines puissances régionales ont alimentée et soutenue pour viser les infrastructures vitales et le patrimoine culturel.

Il a ajouté que le pays a connu des campagnes d'épuration ethnique et de famine systématique menées par la milice et les mercenaires qu'elle a fait venir de nombreux pays, appelant les États membres de la Communauté à condamner ces atrocités et à classer la milice de soutien rapide comme organisation terroriste, Il les a également appelées à ne pas autoriser le passage de soutien logistique, d'armes et de mercenaires à travers leur territoire.

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Les travaux de la session se sont conclus par l'adoption de plusieurs décisions et recommandations visant à soutenir le processus du Groupement et à renforcer son efficacité pour la réalisation de ses objectifs et les aspirations des peuples de ses États membres.