Soudan: Porte-parole du gouvernement du Darfour - Kordofan sera décisif et la libération du Darfour est imminente

Les opérations militaires en cours au Kordofan constituent une étape décisive vers la reconquête du Darfour a affirmé samedi le ministre de l'Information du gouvernement de la région du Darfour et son porte-parole, Ahmed Ishaq Shanab, évoquant une avancée qui doit permettre aux forces soudanaises d'atteindre les bastions des Forces de soutien rapide (FSR) dans la région et de poursuivre leurs combattants jusqu'aux frontières.

Dans une déclaration à SUNA, M. Shanab a qualifié les opérations au Kordofan de « décisives », estimant que la progression des Forces armées soudanaises, des forces conjointes et des forces qui les appuient constituait un dernier avertissement aux partisans des FSR, alors que l'armée se prépare à une avancée majeure.

Il a appelé les communautés du Darfour et du Kordofan à désavouer la milice en cette phase cruciale, qu'il a présentée comme un instrument au service des intérêts d'une famille et de projets de division du Soudan élaborés et financés depuis l'étranger. Selon lui, les dirigeants des FSR au Darfour sont conscients de l'imminence de leur défaite, mais continuent d'envoyer les fils des familles modestes au combat.

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Le porte-parole a affirmé que les Forces armées, les forces conjointes et les forces qui les appuient, soutenues par la population soudanaise, étaient proches de mettre fin à ce qu'il a qualifié de « vaste complot » contre l'unité du pays et sa sécurité nationale. Il a salué les sacrifices consentis par les combattants au Kordofan, soulignant leur rôle déterminant dans le rétablissement de la stabilité et l'élimination définitive des FSR du territoire national.