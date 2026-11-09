Afrique: Le Soudan présente à l'envoyé spécial de l'ONU pour la Corne de l'Afrique ses efforts en faveur de la stabilité à Abyei

Le chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Soudan auprès des Nations unies à New York, L'ambassadeur Abou Zeid Shamseddine s'est entretenu avec l'envoyé spécial de l'ONU pour la Corne de l'Afrique, Guang Cong.

Les échanges ont porté sur l'évolution de la situation au Soudan, notamment les mesures positives prises par le gouvernement en faveur de la région d'Abyei. Parmi celles-ci figurent la reprise des réunions du Mécanisme politique et sécuritaire conjoint, la création d'un comité supérieur présidé par un membre du Conseil de souveraineté, ainsi que la nomination d'un nouveau président du Comité de surveillance conjoint.

Les deux parties ont également examiné la situation dans la Corne de l'Afrique, soulignant l'importance de la désescalade, du respect du droit international, de la souveraineté des États et des principes de bon voisinage.

L'envoyé spécial de l'ONU a salué les mesures prises par le gouvernement soudanais, soulignant que le dialogue et la désescalade constituent la voie privilégiée pour parvenir à la stabilité dans la région.