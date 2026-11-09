Soudan: Le mouvement Nuba affiche son soutien au gouvernement du Sud-Kordofan

8 Novembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le mouvement « Unité du peuple Nuba » du Sud-Kordofan a réaffirmé son soutien au gouvernement régional, lors d'une cérémonie organisée en l'honneur du nouveau gouverneur, le général de police Mohamed Abdelrahim Kafi, et de son vice-gouverneur, Abdelrahman Deldoum Shallo.

Le gouverneur a indiqué que son administration entend servir la population de l'État et a appelé les autorités traditionnelles à réparer le tissu social, à rejeter les divisions tribales et les discours de haine. Son slogan, a-t-il précisé, repose sur la sécurité, la paix, l'amour et la réconciliation, tandis que la mobilisation de toutes les forces est nécessaire pour faire face à « l'ennemi ».

Son vice-gouverneur a appelé à l'unité et à la cohésion communautaire, déplorant les conséquences humanitaires du siège attribué au SPLM-N d'Al-Hilu et aux Forces de soutien rapide.

Le président du mouvement, le général Kafi Tayar Al-Badin, a promis un soutien sans réserve au gouverneur, tandis que son secrétaire général a affirmé que l'organisation avait mobilisé 12 000 combattants lors de la bataille de Karama et acheminé des convois humanitaires vers le front. Les ministres, de leur côté, se sont engagés à améliorer les services publics.

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