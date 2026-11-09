Soudan: Le pays exhorte la CEN-SAD à classer les FSR comme organisation terroriste

8 Novembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Moawia Osman a conduit la délégation soudanaise à la 22e session ordinaire du Conseil exécutif de la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD), tenue samedi à Tripoli en présence des ministres des Affaires étrangères, des chefs de délégation et des représentants des États membres ainsi que des responsables du secrétariat général.

Dans son allocution d'ouverture, il a salué la relance de l'organisation après une période d'interruption et souligné les défis auxquels elle est confrontée. Il a appelé à renforcer la coopération entre les États membres et à améliorer l'efficacité des institutions de la CEN-SAD, acteur régional majeur en Afrique.

Présentant la situation au Soudan, il a évoqué la grave menace existentielle que représente la rébellion des Forces de soutien rapide (FSR) contre l'État, ainsi que les destructions engendrées par une guerre qu'il a qualifiée de vengeresse, soutenue par certaines puissances régionales et ciblant les infrastructures essentielles et le patrimoine historique du pays.

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Il a également dénoncé les campagnes de nettoyage ethnique et la famine systématique imputées aux FSR et aux mercenaires recrutés dans plusieurs pays. Il a exhorté les États membres à condamner ces exactions, à désigner les FSR comme organisation terroriste et à empêcher le transit d'armes, de mercenaires et de soutien logistique à travers leurs territoires.

La session s'est conclue par l'adoption de plusieurs décisions et recommandations destinées à renforcer l'action de la CEN-SAD et à promouvoir les objectifs de l'organisation ainsi que les aspirations des peuples de ses États membres.

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