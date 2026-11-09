Soudan: Le pays prépare un programme de nutrition scolaire pour cinq millions d'enfants

Le comité supérieur de la nutrition scolaire s'est réuni au ministère de la Santé, sous la présidence de la docteure Sulaima Ishaq, conseillère présidentielle chargée des femmes et de l'enfance. La réunion a réuni le vice-ministre de la Santé Ali Babiker Sid Ahmed, le vice-ministre de l'Éducation Ahmed Khalifa, la Commission de lutte contre la pauvreté et de sécurité sociale, ainsi que plusieurs partenaires institutionnels.

Les participants ont examiné les modalités de lancement d'un programme de nutrition scolaire destiné à cinq millions d'enfants dans l'ensemble des États du Soudan. Les discussions ont porté sur les conditions de mise en oeuvre du dispositif et sur la nécessité d'assurer un financement durable.

À l'issue de la réunion, Salima Ishaq a salué son succès et souligné que l'environnement scolaire mérite une attention particulière, car il constitue un levier essentiel de protection des enfants.